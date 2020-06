Congresso: Marcello Forcellini nominato Direttore Amministrativo Iss

Comitato Esecutivo dell'Iss in via di completamento. Dopo la nomina a metà maggio del Direttore Generale Alessandra Bruschi, oggi è stata la volta del Direttore Amministrativo. La scelta è caduta su Marcello Forcellini, 32enne sammarinese dal ricco curriculum: laurea in Economia e Finanza alla Bocconi, laurea magistrale in economia all'Università di Lugano, MBA alla Business School della City University of London. Professionista in ambito bancario e finanziario, è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio e attualmente vice presidente della Banca di San Marino spa.



