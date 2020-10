Congresso: misure anticovid ed esposto contro il recente attacco informatico

Gli eventi in Repubblica si faranno ma con maggiori accortezze per evitare contagi. Se ne è parlato in Congresso di Stato che sta valutando ulteriori prescrizioni di carattere sanitario, alla luce di numeri in crescita in Italia e nel mondo. Il Comitato Esecutivo dell'Iss che monitora le positività, ha fatto informato l'Esecutivo dell'evoluzione del virus, e quindi potrebbe essere emanato un Decreto proprio nelle ore in cui si discute, in Italia, del nuovo DPCM. Al vaglio in Repubblica ulteriori misure soprattutto sull'utilizzo delle protezioni personali, con uno sguardo ad attività e locali.

Ogni decisione in merito verrà comunicata domani nel corso di una conferenza stampa. In Congresso si è parlato anche di importanti appuntamenti, come l'incontro di giovedì a Roma del Segretario agli Esteri Beccari con l'omologo italiano Di Maio. Nel fine settimana è invece atteso in Repubblica l'ex Primo Ministro del Regno Unito Theresa May, alla quale verrà conferita l’onorificenza del Magistero di Sant’Agata. Infine, l'impegno del Governo a fare luce sull'attacco informatico del 29 settembre. “Atto grave e pericoloso per il sistema” - afferma Teodoro Lonfernini, che aggiunge: “vogliamo andare fino in fondo e risalire ai responsabili ”. L'Avvocatura dello Stato presenterà esposto in tribunale.



