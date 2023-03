Congresso: occhi puntati sui decreti, ma anche riqualificazione ed edilizia sociale

Nel video, le interviste al Segretario al Lavoro e Rapporti con l'AASS, Teodoro Lonfernini e al Segretario al Turismo e Cooperazione, Federico Pedini Amati.

In testa i decreti in ratifica di interesse della Segretaria al Lavoro: quello in tema di riforma sull'occupazione – tende all'armonizzazione con la riforma pensionistica e gli emendamenti arrivano anche dopo il confronto con parti sociali e ordini professionali. Poi, quello sul contenimento dei costi energetici, con sconti in bolletta luce fino al 31 marzo. Un emendamento consentirà di poter estendere la misura nel tempo, monitorando un mercato che evolve rapido.

Territorio all'attenzione dell'Esecutivo, che pianifica interventi sui beni dello Stato di cui fruisca la collettività. Proprio oggi l'audizione dei consulenti per il recupero dell'area del cinema Turismo: “una ferita – dice il Segretario al Lavoro Teodoro Lonfernini – per il nostro patrimonio”. Riqualificazione che passa anche dal recupero delle strutture ricettive, ed è il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati a richiamare l'imminente apertura delle buste relative al bando per il Tiro a Volo di Murata.

E mentre annuncia il nuovo piano triennale per il turismo, non manca di guardare all'Edilizia Sociale, lamentando ritardi nella consegna degli appartamenti alle Gualdre per cui – dice – i bandi dovevano essere emessi entro dicembre. “Ritardi imperdonabili” anche nello spostamento dell'antenna adiacente la Segreteria al Turismo: attesa da 4 anni – denuncia, riferendo di una missiva alla collega agli Interni per chiarire le responsabilità.

