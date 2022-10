Congresso, pace fatta. Pedini Amati: “Si va avanti, più uniti di prima”. E lancia i dati di una stagione da record Respinta all'unanimità l'ipotesi di dimissioni

Tutti numeri in crescita, non solo rispetto al 2021, ma sul 2019, anno record per il turismo. Da gennaio ad agosto, arrivi negli alberghi al 30% in più sullo scorso anno. Salgono del 21% le notti trascorse, considerando che alcune strutture hanno purtroppo chiuso nel frattempo, quindi con meno camere disponibili.

A certificare l'andamento positivo anche la quota di 'voucher vacanza' utilizzati: plafond di 140mila euro esaurito nel 2021, solo 115mila euro quest'anno “segno – dice - che gli alberghi hanno fatto il pieno senza usufruirne”. Ora si lavora, anche in sinergia con i privati, per costruire nuove strutture, richiamando trattative positive con il gruppo Alpitour. Qualifica il tipo di turismo, con un'alta percentuale di italiani – 6 su 10 –, il ritorno importante di tedeschi e americani, a livelli pre-Covid.

Capitolo eventi: 83 rassegne e 198 eventi programmati. Spicca la RedBull Soap Box che ha portato 10.800 visitatori in un giorno; poi Giornate medievali (30mila ospiti); Smiaf (23mila visitatori), Magic Circus (31 visite) e San Marino Comics (31mila visite); ma anche la ricaduta della MotoGp con 40mila ospiti e le attese: 50mila presenze per il Rally Legend. Ritorno di immagine da eventi quali Una Voce per San Marino, in collaborazione con RTV, che segna una ricaduta pari a 3milioni 800mila euro.

Annuncia il palinsesto autunno – inverno e non manca di tornare, dopo quasi due settimane, alla conferenza stampa nella quale aveva usato toni duri verso colleghi di Governo: “Ero preoccupato per l'incolumità delle persone, - dichiara - il mio è stato un atteggiamento sbordante, e mi scuso per i toni”. Pace fatta, allora, dopo il confronto interno all'esecutivo, “si va avanti – dice - ancor più determinati, davanti alle sfide che ci attendono”.

Nel video, l'intervista al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati

