Congresso Pdcs: nel pomeriggio l'elezione del segretario.

È la giornata dell'elezione del segretario al XXI Congresso del Pdcs. Ufficializzate subito dopo mezzanotte, scaduti i termini previsti dal regolamento, le candidature di Gian Carlo Venturini e Marcella Michelotti. Nel pomeriggio sarà sottoposta al Congresso anche la mozione conclusiva.

In mattinata il video messaggio di Antonio López-Istúriz White, segretario del PPE: “Il Ppe ha sempre visto nel Pdcs un esempio che si basa su valori cristiani e sull'impegno sociale. Non per niente, il vostro partito ha le sue origini nella lotta per la libertà della democrazia. Voi rappresentante fedelmente i valori del Partito Popolare Europeo. Il PPE è vostro alleato ed è pronto a sostenervi per affermare gli interessi della vostra millenaria Repubblica. Interessi che includono l'accordo di associazione con l'Ue. Una grande opportunità sia per l'Ue che per San Marino”.

Ospite al Congresso del Pdcs anche l'onorevole Mario Mauro: “La Dc oggi esiste solamente a San Marino e in Germania. Tenetevi caro il Pdcs di San Marino e fate di tutto perché questa sia la consapevolezza quotidiana dei cittadini. Senza questa esperienza di democrazia vera e vissuta, non c'è l'amore al destino di una nazionale e delle persone, non c'è la capacità di mettere a fuoco le nuove sfide della storia. I grandi Paesi europei hanno il dovere di rivedere le loro politiche di lungo raggio su giovani, famiglie, istruzione, università. Ma qual è il di più che San Marino può portare? Un di più di libertà e consapevolezza. È l'unico Paese che si è sufficientemente difeso da visioni populiste”. All'assise anche il saluto del Vescovo di San Marino – Montefeltro, S.E. Andrea Turazzi. Il sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi, ha portato invece all'assemblea del Pdcs il saluto del presidente della Regione Marche Acquaroli.

