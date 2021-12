Congresso, Pedini Amati: "Per Expo nessuna doppia spesa. Polemiche sterili"

Conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato dopo la riunione del Lunedì. Dal Segretario all'ambiente Stefano Canti un punto su quanto emerso dalla Cop 26 e dalle conseguente delibera del Congresso in merito agli indirizzi sulle politiche ambientali che vedranno la Repubblica impegnata per i prossimi 5 anni. Ieri il Congresso ha adottato la delibera per arrivare ad individuare la strategia migliore per la raccolta differenziata: San Marino è ancora fermo al 50% di differenziata, un livello basso se paragonato a quello delle zone limitrofe. Il governo ha stabilito di dotare la Repubblica di impianti di compostaggio per gestire internamente il rifiuto umido: considerato che anche la carta viene lavorata internamento, il Titano riuscirebbe in questo modo a gestire in maniera autonoma il 50% dei rifiuti solidi prodotti. Canti sottolinea come anche il piano regolatore generale avrà un'importanza strategica per l'impronta green da dare al paese e, in chiusura di intervento, annuncia che verranno alzate le tasse per i prodotti fitosanitari così da incentivare la produzione biologica.









Expo al centro invece dell'intervento del Segretario Pedini Amati che entra nei numeri di quella che definisce una sterile polemica politica: posticipare la giornata internazionale di San Marino è stata una scelta fatta in accordo con gli Emirati Arabi dopo la positività di un membro della delegazione. Pedini Amati anticipa che le possibili nuove date per il National day di San Marino sono o 20 gennaio o il 13 febbraio: in quell'occasione sono già confermati tutti gli incontri istituzionali programmati. Pedini Amati entra poi nel merito delle cifre di spesa: gli Emirati Arabi hanno pagato 12 voli in business class e 12 camere di albergo; 9 le persone che sono a carico delle Segreterie con tre camere in tutto per un costo di 7,100 euro per i voli e 3,600 euro per camere. Per i 26 balestrieri che avrebbero dovuto fare una performance la spesa è di 21,330 euro per i voli e 8,400 per le camere. In nessuno di questi casi – ha sottolineato Pedini Amati – è prevista una doppia spesa perchè sia i voli che gli hotel sono stati spostati in avanti. Quelle fatte dalla politica sono polemiche inutili che non rendono riconoscimento anche a quanto fatto dagli Emirati Arabi – conclude Pedini Amati.