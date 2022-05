Congresso PPE, Venturini (Dc) chiede appoggio all'Accordo di Associazione UE e sforzo comune per la pace Il Segretario della Dc, Giancarlo Venturini interviene al 27esimo Congresso del Partito Popolare Europeo, in corso a Rotterdam

Per la prima volta in plenaria, porta la voce della DC e del Titano al Congresso del Partito Popolare Europeo. Da subito, evidenzia la condivisione di valori e prospettive politiche, per poi entrare nel vivo dell'attualità, partendo dalla guerra: “L'attuale momento storico, richiede a tutti, con urgenza, ogni possibile sforzo per la pace – invoca Venturini -, ancorandosi agli ideali e ai valori che hanno animati i nostri padri fondatori europei che ispirano la nostra azione politica. E' fondamentale che da questa assise – dice - esca un messaggio forte, che veda il PPE rimettere al centro la persona, riscoprendo quei forti valori cristiani che sono la base di una società solidale e giusta e di una Europa pronta a trasformarsi”. Il Segretario del PDCS ha posto l’accento sulla necessità che l’Europa, “attuando il disegno di Adenauer, De Gasperi e Schumann, sappia trovare unità e guardare con lungimiranza alle sfide del futuro ed alla loro realizzazione: la pace, la salute, l’ambiente, l’economia e la cultura”. Ricorda il risultato elettorale del PDCS, primo partito nel Paese, e il cammino di San Marino verso l'Accordo di Associazione UE, ricordando le tappe e chiedendo appoggio: “La Repubblica di San Marino, consapevole che per affrontare le grandi sfide del futuro fosse importante rafforzare i rapporti con l'Europa, nel 2013, proprio sotto la guida democristiana, ha avviato il percorso per un Accordo di associazione all'UE. Da allora, importanti passi in avanti sono stati compiuti. Ora però chiedo a voi amici del PPE – dice dal palco - di continuare ad accompagnarci in questo percorso per giungere ad una spedita definizione dell'accordo”. Con Venturini, a Rotterdam, anche Lorenzo Bugli, Presidente dei Giovani DC, e proprio ai giovani il Segretario DC guarda, richiamandone il forte sentimento europeo, nell'impegno nello Yepp.

Nel video, estratti dall'intervento del Segretario del PDCS, Giancarlo Venturini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: