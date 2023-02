CONGRESSO DI STATO Congresso: pronto il provvedimento per calmierare i prezzi di luce e gas Dall'esecutivo espressa solidarietà alle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal sisma

Congresso: pronto il provvedimento per calmierare i prezzi di luce e gas.

La conferenza stampa settimanale del Congresso di Stato si apre con la solidarietà da parte dell'esecutivo a tutta la popolazione di Turchia e Siria così duramente colpita dal sisma di questa mattina. Il Segretario all'Industria ha sottolineato che San Marino metterà in campo tutto l'aiuto possibile.

Sul fronte dei rincari energetici Righi annuncia un provvedimento per calmierare i prezzi di gas ed energia elettrica: la Segretaria al Lavoro, a stretto contatto con l'Azienda, è arrivata ad un provvedimento che va in questa direzione. Previsto per oggi un incontro con le aziende maggiormente energivore. Il governo è attento a quello che sta accadendo nel contesto internazionale e, se anche i costi stanno migliorando rispetto lo scenario passato, non si ferma il lavoro per rendere maggiormente autonoma la Repubblica dal punto di vista energetico.

Rispetto alle norme a cui l'esecutivo sta lavorando in avvio di 2023 spiccano quelle sui condomini, e sulle class action. Centrale, continua Righi, la semplificazione la normativa in materia di attività economica: sarà riassunta in soli 37 articoli. Il testo è già stato consegnato alle parti economiche, per fine febbraio dovrebbe essere presentato.

Il titolare all'industria illustra inoltre come si confermino positivi i dati economici, anche se il contesto esterno alla Repubblica lancia segni di recessione. Dal settore Marchi e Brevetti arrivati 1 milione 600mila euro.

Prosegue la linea per aumentare la competitività esterna di San Marino: oggi è stato siglato un memorandum con il Forum italiano dell'export. Il 17 febbraio a San Marino si terrà il World Protection Forum: una occasione per i partecipare ad un network legato al mondo della sostenibilità. Infine il prossimo 10 marzo la constituency della Banca Mondiale si riunirà per la prima volta sul Titano.

Il Segretario alla Giustizia Ugolini annuncia l'adozione del progetto di legge sulla durata ragionevole del processo: si pone in capo allo stato di mettere in campo tutti i rimedi effettivi perchè al processo sia garantita una durata ragionevole. Legge importante perchè ci possano essere accelerazioni in tutte le fasi processuali così da evitare ricorsi alla Corte Europea di Strasburgo. Ora il pdl sarà consegnato alla Segreteria Istituzionale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: