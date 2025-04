Congresso RF: seconda giornata di dibattito interno e rinnovo dei vertici

Congresso di Repubblica Futura

La parola chiave è dialogo, assieme a Unione europea è stata una delle più ricorrenti nel Congresso di Repubblica Futura, a partire dalla prima serata al Teatro Titano, aperta dagli inni nazionale e, appunto, europeo. Il titolo dell’evento, “Oltre gli schemi, dentro il cambiamento”, evidenzia l’intento del proporre una politica innovativa e responsabile. Ad aprire i lavori i vertici del partito, che hanno richiamato all’importanza del confronto e della coesione, tracciano un bilancio del percorso del partito, nato nel 2016, e ricordano le battaglie in Aula. Dopo di loro gli interventi delle altre forze politiche, con toni più o meno concilianti verso Rf. Tra i temi più dibattuti l'accordo di Associazione con l'Ue, fondamentale per il partito ospitante, un'opportunità storica per Rete, in particolare – secondo Ar – per imprese e cittadini. Per il Ps serve prima un referendum. Secondo Demos una nuova San Marino può nascere da lavoro e modernità. Elego, Psd, Dml, Libera e Dc hanno tutti auspicato maggiore dialogo, meno tensioni e un ritorno alla fiducia tra forze politiche.

"Vediamo che c'è una sorta di nuova apertura verso la nostra forza politica - commenta Enrico Carattoni -. Ci sono sicuramente dei sentimenti molto mutati rispetto a quelli che ci potevano essere cinque anni fa. Complessivamente, abbiamo preso atto del fatto che c'è una inadeguatezza di questo governo di fronte a tutti i dossier più urgenti e più scottanti, una mancanza assoluta di risposte e una preoccupazione sempre più viva nella cittadinanza".

La seconda giornata, nella sede di Rf, è stata occasione di dibattito interno al partito, con gli interventi degli aderenti sui temi di attualità più stringente.

"Un dibattito dal quale è emersa la necessità da parte della popolazione - spiega Andrea Menicucci - di essere maggiormente coinvolta sia nelle scelte politiche. Parlo per esempio dell'Accordo di associazione all'Unione Europea, delle politiche legate alla genitorialità, alle nascite e al calo demografico della nostra Repubblica".

A seguire l'approvazione di un documento finale, l'aggiornamento dello statuto e il rinnovo delle cariche ai vertici del partito. Il nuovo coordinatore di Rf è Marco Podeschi, mentre la presidente diventa Mara Valentini.

Nel video le interviste a Enrico Carattoni e Andrea Menicucci

Leggi l'intervento di Mara Valentini

Leggi la mozione conclusiva