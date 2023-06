CONGRESSO DI STATO Congresso, riassegnate le deleghe: Interni a Belluzzi, Sanità suddivisa tra varie Segreterie La Sanità e la Sicurezza Sociale affidata al Segretario Ugolini, la delega alla Previdenza e agli Affari Sociali a Lonfernini, la delega agli Affari Politici al Segretario Beccari mentre quella per l'innovazione tecnologica a Righi

Conferenza stampa del Congresso di Stato oggi sull'attuale crisi politica. Seduta non facile né ordinaria – ha esordito il Segretario Lonfernini. Al centro la presa d'atto delle dimissioni dei colleghi Ciavatta e Tonnini alla guida di Segreteria alla Sanità e Segreteria agli Interni. Dopo un dibattito interno sono state ridistribuite ad interim le deleghe in capo alle due Segreterie: la Segreteria agli Affari Interni e tutte le sue deleghe sono state affidate al Segretario all'Istruzione Belluzzi. Per quel che riguarda la Segreteria alla Sanità le deleghe sono state frazionate tra diverse Segreterie: la Sanità e la Sicurezza Sociale è stata affidata al Segretario Ugolini, la delega alla Previdenza e agli Affari Sociali al Segretario Lonfernini, la delega agli Affari Politici al Segretario Beccari mentre quella per l'innovazione tecnologica al Segretario Righi. Dovrà essere una delega ad interim breve – puntualizza Lonfernini.

Il Segretario Beccari evidenzia come già i comunicati stampa della maggioranza emessi fin dall'inizio di questa crisi chiarissero che si era al lavoro per continuare nelle attività e nel mandato ricevuto dai cittadini almeno fino al prossimo anno. “Questo governo è stato chiamato ad sforzo enorme per gestire la pandemia. - ricorda Beccari - Oggi il paese poggia su basi molto più solide e crediamo serva ultimo sforzo per non far perdere al paese opportunità che potrebbero arrivare dalla continuità di lavoro dell'esecutivo. Primo fra tutti l'Accordo di associazione con l'UE che quest'anno potrebbe vedere la luce”. Beccari evidenzia che la scelta fatta dagli oramai ex colleghi Tonnini e Ciavatta è stata dettata da una scelta politica del gruppo consigliare della quale poi sarà possibile parlare nel comma dedicato in Aula. Noi – conclude - per nostro conto pensiamo al senso di responsabilità di essere fedeli al mandato e soprattutto di non compromettere con uno stop le attività istituzionali e le opportunità che possono arrivare alla collettività.

Sul senso di responsabilità fa leva l'intervento del Segretario Righi. Oggi ci collochiamo in un contesto internazionale che sta mutando- ricorda Righi: la tenuta dei conti pubblici non è sufficiente per il paese per stare su un piano internazionale. Sarebbe uno stop dannoso dopo il lavoro portato avanti con fatica. Abbiamo sul tavolo progetti concreti che il mondo economico sta aspettando da tempo. Non vogliamo sedere su queste sedie se no per interesse esclusivo del paese, dei cittadini e delle realtà economiche: ci si candida e si ha una responsabilità ed su questo che ci concentreremo.- conclude il Segretario.

Belluzzi si concentra invece sull'opportunità: siamo di fronte ad un treno come quello che la storia pone poche volte: concludere l'accordo di associazione è una vera opportunità per il futuro del paese.

