Congresso: San Marino sta per rientrare in possesso della Colonia di Rocca Pietore

Inizia dall'aggiornamento sull'accoglienza ai profughi ucraini la conferenza stampa del Congresso di Stato. Il segretario Beccari afferma che a oggi in territorio sono presenti tra i 190 e i 200 richiedenti asilo. A fine agosto scade il permesso speciale (di 3 mesi più 3 mesi), quindi è stato portato in Congresso una proposta di decreto per estendere la permanenza dei soggetti già in Repubblica di ulteriori 5 mesi. Si riduce da 300 a 200 il tetto massimo di persone che possono beneficiarne. Non cambiano, invece, le condizioni generali. Nel decreto verrà ribadito il fatto che i nuovi arrivi sono concessi solo previa disponibilità di alloggio per tutto il periodo.

Annunciata poi l'oratrice ufficiale della Cerimonia d'insediamento dei Capitani Reggenti del 1° ottobre: sarà Marija Pejčinović Burić, segretario generale del Consiglio D'Europa. “Simbolicamente rappresenta un passaggio importante dopo anni di confronto di San Marino col CoE”, commenta il segretario Beccari. “La sua presenza – chiosa – suggella questo percorso”.

Beccari comunica inoltre che durante la seduta del Congresso il segretario alle Finanze Gatti ha presentato il progetto di legge col secondo assestamento di bilancio. “Un assestamento tecnico”, precisa il responsabile degli esteri, che però certifica un trend positivo, “anticiclico”, con maggiori entrate rispetto a quelle previste.

Interviene il segretario Canti per aggiornare sulle criticità esposte dalla Cooperativa Latte Sammarinese. Il segretario al Territorio ha presentato ai colleghi una relazione con le inadempienze contrattuali della cooperativa. “La Cooperativa è un soggetto privato, quindi è il soggetto privato che deve ripianare le perdite. L'Eccellentissima Camera – evidenzia Canti – deve intervenire solo quello che riguarda l'immobile”. Canti precisa poi che Stato e Cooperativa non hanno trovato l'accordo per l'emissione di due bandi pubblici che avevano l'obiettivo di cercare un nuovo socio.

Il segretario Canti presenta poi il progetto “Strade sicure”, che consta di tre fasi: formativa, normativa ed esecutiva. Per quanto riguarda la prima, già a settembre, lo stesso segretario e i dirigenti Aaslp parteciperanno al simposio “Surf 2022” dove alti dirigenti presenteranno le ultime novità sulle pavimentazioni stradali. Dal punto di vista normativa, Canti afferma che, tramite la collaborazione col Politecnico di Milano, la politica dovrà adottare un assetto che dovrà dare le basi alla fase esecutiva. I primi interventi saranno messi in campo sulla Superstrada, con la rotatoria in zona Tavolucci e con un progetto pilota a Dogana.

Annunciato poi l'aggiornamento del piano operativo col progetto preliminare del parcheggio in zona Baldasserona, dove si creeranno 300 posti auto e saranno ben definitivi quelli riservati ai camper, e con la definizione del collegamento dal parcheggio a Borgo e da qui, tramite il trenino, in centro storico di Città. Intanto si stanno studiando gli espropri per la creazione della pista dell'aviosuperficie di Torraccia e si sta portando avanti lo studio del progetto definitivo per il Cinema Turismo.

Segue una comunicazione che desterà interesse: l'Eccellentissima Camera sta infatti raggiungendo un accordo con Ocsa - Opera Cattolica Sammarinese Assistenza –, proprietaria dell'ex colonia di Rocca Pietore. Presto dunque la proprietà passerà nelle mani dello stato sammarinese che ha l'intenzione di demolire l'immobile, ormai fatiscente, per poi ricostruirlo anche tramite finanziamenti privati. Questo – afferma Canti – per dare nuovamente l'opportunità ai giovani di tornare nella località bellunese.