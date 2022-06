Congresso su collaborazione Ferrari e UniRsm, approvvigionamento luce e gas e calo demografico

Il Segretario Teodoro Lonfernini parla di una seduta con punto principale i lavori del Consiglio Grande e Generale con importanti riferimenti sulla giustizia con la relazione del dirigente Canzio; l'assestamento di bilancio con il Segretario Gatti. "Stiamo lavorando sulla base di dati su cui facciamo un commento politico oggettivo: Paese che a seguito della pandemia ha saputo al meglio affrontare l'emergenza e impostare quella che rappresenta oggi una ripartenza. Commesse nel settore industriale, numeri occupazionali che non vedevamo da tempo. Oggi tutto torna incerto per scenario globale, dettato dal conflitto. Ma questi due anni, avendo lavorato anche sul fronte normativo, ci ha portato a godere di una circostanza di benessere".



Ci sono state circostanze che hanno creato brevi ma oggettive piccole turbative, come il componente dell'ufficio comunicazione (che ha ironizzato su un ministro della repubblica italiana), su ciò abbiamo ricevuto una nota della diretta interessata e successiva presa di coscienza da parte del Congresso: "riteniamo chiusa la piccola e spiacevole parentesi".

Sull'articolo del Corriere della Sera, 'rinviamo al mittente quanto scritto. Informative di parte, del giornalista, la società è in liquidazione da tempo, quindi il velivolo è a terra. I nostri uffici stanno seguendo l'andamento. E si arriverà alla radiazione. Per il Segretario Lonfernini sSi è sporcato un settore, quello dell'aviazione civile, che sta funzionamento, con legislazione trasparente, approvata da tutti gli organismi internazionali. E con raccordo con altri uffici internazionali. Si sta lavorando bene. C'è qualcuno che ha interesse a minare il sistema sammarinese anche dove risponde bene con criteri di trasparenza internazionale.

Quello che riteniamo fondamentale sono le riforme; le stiamo relazionando anche in Cgg. Avremo forse necessità, per previdenza e lavoro, di richiedere maggior tempo, ma non è un problema, i testi sono oggetto di confronto e condivisione con tutti gli attori. Non ci sottrarremo al confronto con l'opposizione, che invitiamo a intraprendere un percorso politico meno strumentale.









Per quanto riguarda la mia segreteria, la scorsa settimana intensa sul fronte delle politiche del lavoro con l'intervento al'Oil: riportato all'attenzione del mondo tutto quanto svolto per tutele e benefici nei confronti delle aziende. 'Ci è stato riconosciuto l'impegno nel recepire la convenzione dell'Organizzazione Mondiale del lavoro in tema di discriminazione sui luoghi occupazionali'.

Cita poi il premio giornalistico del 2023 intitolato a Sergio Zavoli con il ricordo fatto a Roma.

Avviata una rete diplomatica per dialogare con diversi fornitori di materie essenziali. Annuncia a giugno un viaggio in Algeria, "stiamo seguendo tutte le possibili opportunità per avere una garanzia a medio e lungo periodo degli approvvigionamenti per gas ed energia elettrica". E chiude ricordando la sottoscrizione del memorandum con il circuito di Misano e il dialogo fra le due federazioni motoristiche.

Andrea Belluzzi anticipa gli impegni sammarinesi nei lavori internazionali. Momenti di incontro ministeriali autunnali sul tema formazione e criticità emerse negli ultimi anni. Nata una collaborazione sui progetti di ricerca del Design Industriale tra Università di San Marino e la Ferrari, con grande soddisfazione di poter vantare nel settore design una collaborazione così prestigiosa. Per il Segretario all'Istruzione parte uno "Slancio per creare quelle connessioni tra Ateneo e mondo imprenditoriale sia sammarinese che internazionale".

Nel CdS precedente affrontato lo stato di avanzamento sul progetto legato al calo demografico, con ripercussioni nelle scuole: lungo confronto con Capitani di Castello, per approfondire nel dettaglio, una proposta per quella che si configura come "una grande occasione di riforma, per offrire il miglior standard formativo possibile, parlo della scuola elementare, una sfida che ci aspetta in un contesto come l'Emilia Romagna che in questo campo è già al top della penisola italiana. Infrastrutture con strumentazioni e impatto ambientale sostenibile e di qualità. All'interno del Prg di Boeri".

"Ci avviciniamo alla celebrazione del 7 luglio per l'anniversario Unesco. Daremo una comunicazione importante. Così come ci avviciniamo alla chiusura della mostra su Banksy: ci è servito per avviare un percorso e dare un messaggio all'esterno, ora la sfida è dare un segnale di presenza nei prossimi anni, con un riposizionamento del nostro Paese".

Infine il grande in bocca al lupo ai ragazzi impegnati negli esami di Stato. "Non guardate all'esame, per il quale siete stati preparati, ma pensate già al dopo" l'invito di Belluzzi.