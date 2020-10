Congresso su Greco ed economia: "Dalle opposizioni strumentalizzazioni che fanno male al Paese"

Dalle opposizioni "strumentalizzazioni che fanno male al Paese". Così il Governo risponde alle critiche che arrivano dalle minoranze su più fronti. L'esecutivo interviene a una settimana dalla pubblicazione del rapporto del Greco che ha raccomandato una riforma della giustizia e sul quale ci sono state letture opposte dalle varie parti in Consiglio. Il Congresso giudica positivamente il documento che, per il segretario alla Giustizia Ugolini, getta le basi per una riforma complessiva da proporre entro marzo 2022. Per i Segretari di Stato il report non si riferisce in alcun modo al recente dibattito politico sul Tribunale, ma riguarda l'organizzazione generale del settore.

I colleghi difendono Ugolini dopo la mozione di sfiducia. Anzi, spiegano, ha il merito di aver individuato la figura di Canzio come nuovo dirigente del Tribunale. Il Governo critica duramente il comportamento delle minoranze, definito "strumentale", anche su tematiche come la finanza, vista la prossima collocazione di titoli sul mercato, e sullo sviluppo economico. Nelle ore del nuovo decreto sul Covid in Italia, il segretario Ciavatta anticipa che, al momento, sul territorio sammarinese non sarà introdotto l'obbligo di mascherine all'aperto.

Nel video, l'intervista al segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari