Congresso su Greco ed economia: "Dalle opposizioni strumentalizzazioni che fanno male al Paese" In merito alle misure anti-Covid, al momento nessun obbligo di mascherina all'aperto a San Marino

Il Governo respinge, in blocco, le critiche delle opposizioni a distanza di una settimana dal rapporto del Greco. “Strumentalizzazioni che fanno male al Paese", afferma il Congresso che, al contrario della minoranza, accoglie positivamente il report. Per l'esecutivo nessun riferimento al recente dibattito sul Tribunale; riguarda invece l'organizzazione generale del settore. Dopo la mozione di sfiducia, i colleghi del Segretario alla Giustizia ne difendono l'operato.

La nomina del nuovo dirigente del Tribunale rappresenta il “primo mattoncino verso una riforma” che, anticipa Ugolini, dovrà essere presentata per marzo 2022 tenendo conto delle raccomandazioni del Greco. Riguarderà ambiti come la composizione del Consiglio Giudiziario, giudice monocratico e altri aspetti organizzativi per rendere più efficiente il sistema. Dalle opposizioni, per il Governo, comportamenti scorretti anche in tema finanziario. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nonostante la diminuzione del gettito, “l'economia sta dimostrando di essere sana”, dice il segretario alle Finanze Gatti, e i depositi stanno “crescendo”. Per il Congresso, le opposizioni hanno strumentalizzato anche il fatto di non essere stati ricevuti dal Moneyval. Non è infatti previsto il confronto con le forze parlamentari, spiegano. Respinti poi gli attacchi sul bando per investitori interessati a finanziare infrastrutture pubbliche. “Non c'è cosa più trasparente di un bando”, afferma il titolare del Turismo Pedini Amati.

E nelle ore di uscita del nuovo decreto italiano con le misure anti-Covid, il segretario Ciavatta anticipa: al momento, a San Marino, nessun obbligo di mascherina all'aperto.

Nel video, l'intervista al segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari

I più letti della settimana: