Congresso: "sul gas diplomazia trovi soluzioni con la Russia"; agosto da record in termini turistici

Federico Pedini Amati

Parte dalle riforme il segretario Teodoro Lonfernini in conferenza stampa: quella previdenziale e quella legata al mercato del lavoro sono in via di definizione. Nelle prossime settimane verranno deliberate in Congresso, dopodiché, fra settembre e ottobre, verranno depositate in prima lettura. Passa poi al tema di più stretta attualità in tutta Europa: quello energetico. È stato infatti definito il piano d'emergenza, in attesa che l'Italia faccia altrettanto. “Speriamo non debba mai servirci – afferma Lonfernini -, ma dobbiamo guardare con attenzione cosa succede fuori dai nostri confini per scongiurare ogni fattore di massima criticità”. Fondamentale quindi mantenere gli ottimi rapporto con l'Italia, da dove transitano le infrastrutture. Il segretario con delega ai rapporti con Aass non nasconde preoccupazione: “Confido che la diplomazia dei grandi paesi possa trovare delle soluzioni con l'interlocutore principale, che è la Russia. Ed anche una mediazione alternativa, altrimenti il problema non l'avrà solo San Marino o l'Italia, ma tutta l'Europa”, afferma. E, non escludendo razionamenti perché “siamo nel mezzo di una morsa che non possiamo gestire”. E prevede che si dovrà “contenere la nostra spesa energetica mantenendo, in inverno, temperature inferiori rispetto al solito”.

Il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, presenta invece la settimana di eventi che porta al Moto Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, del 3 e 4 settembre. Tre i principali eventi “collaterali” in territorio, a partire dal media event di domani, alle 18.30, organizzato con Dorna. Nel campo sportivo di Montecchio, con ingresso gratuito, si sfideranno in 40, fra piloti ed ex piloti, in una partita di calcio. Il 1° settembre, al Cantone, ci sarà l'evento esclusivo, quindi con accesso riservato, di Red Bull. Mentre lunedì 5 settembre, al cinema Concordia di Borgo Maggiore, verrà proiettato il docu-film su Brian Toccaceli.

Più in generale, agosto ha fatto segnare numeri da record in termini di presenze turistiche, fatto – sottolinea Pedini Amati – riconosciuto anche dagli operatori. Da inizio anno, e su tutti i mesi, è stato registrato un incremento medio del 15% in termini di incasso. E cita i tre eventi che si sono svolti nelle ultime settimane: Smiaf, San Marino Circus e San Marino Comics.

Per quanto riguarda i prossimi mesi, il segretario informa che fra pochi giorni verrà deciso l'organizzatore del Natale delle Meraviglie, mentre è ancora in corso il bando per la gestione del Nido del Falco. È inoltre iniziata l'iscrizione di “Una voce per San Marino”, il contest dal quali uscirà il prossimo rappresentante del Titano all'Eurovision Song Contest 2023. “Sono già 80 gli iscritti in appena sette giorni”, commenta Pedini Amati. Sempre sul fronte turistico, ripreso un dialogo molto concreto con le associazioni di categoria. Sottolineata infine la collaborazione col ministero del Turismo italiano per il ripristino del percorso del trenino Rimini – San Marino. “Alla Repubblica – rimarca il responsabile al Turismo – interessa di recuperare almeno la tratta da Borgo a Città, che possa dunque collegare i due siti Unesco. Il trenino – chiosa Pedini Amati – potrà essere affiancato alla funivia come mezzo di risalita non su gomma, oltre ad essere di per sé un richiamo turistico”. Infine annuncia una “sorpresa”: anche per il prossimo anno potrebbe esserci un evento importante organizzato con Red Bull. Il primo settembre ne sapremo di più.