Consenso dei genitori sull'educazione sessuale, Consiglio spaccato: Istanza bocciata per un solo voto

Il consenso preventivo dei genitori non sarà obbligatorio per la partecipazione degli studenti sammarinesi alle attività scolastiche di educazione sessuale e affettiva. Per un solo voto, il Consiglio Grande e Generale ha respinto l’Istanza d’Arengo numero 44, che chiedeva di subordinare questi percorsi all’autorizzazione informata delle famiglie e di coinvolgere gli organismi scolastici nella valutazione preventiva dei materiali didattici.

Diciannove i voti contrari, 18 quelli favorevoli e tre gli astenuti: un esito sul filo, arrivato al termine di un dibattito acceso che ha attraversato trasversalmente maggioranza e opposizione. Al centro del confronto due diverse concezioni del rapporto tra scuola e famiglia. Da una parte, chi ha sostenuto la necessità di preservare l’autonomia educativa degli istituti e di garantire a tutti gli studenti l’accesso a percorsi di prevenzione, conoscenza e rispetto. Dall’altra, chi ha rivendicato il primato educativo dei genitori e il loro diritto a conoscere e autorizzare preventivamente le attività riguardanti la sfera affettiva e sessuale dei figli.

A indicare la linea del governo è stato il Segretario di Stato per l’Istruzione Teodoro Lonfernini, che ha riconosciuto la delicatezza delle materie trattate e il valore della partecipazione delle famiglie, ma ha espresso una netta indicazione per il non accoglimento dell’istanza. “È fuori di dubbio che il rapporto tra scuola e famiglia sia uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema educativo”, ha affermato Lonfernini. “Il coinvolgimento dei genitori nei percorsi formativi dei figli è un valore che dobbiamo assolutamente promuovere e rafforzare”. Il segretario ha sottolineato che “le tematiche dell’educazione affettiva, relazionale e sessuale richiedono una sensibilità particolare e un dialogo costante tra istituzioni, famiglie e comunità educante”, perché devono essere affrontate “in modo equilibrato e rispettoso delle diverse culture”, salvaguardando il benessere psicofisico e relazionale dei ragazzi.

Ad ogni modo per Lonfernini "introdurre una legge che subordini queste attività al consenso preventivo dei genitori non è la soluzione giusta”. L’autonomia e la responsabilità educativa delle scuole, ha ricordato, sono già esercitate nel quadro della legislazione vigente e i programmi prevedono momenti di partecipazione e confronto con le famiglie. “Un meccanismo di autorizzazione generalizzato rischierebbe di compromettere l’uniformità dell’offerta formativa e di intaccare il diritto degli studenti ad accedere a percorsi che servono allo sviluppo armonico della persona”, ha avvertito.

Il Segretario ha inoltre respinto l’idea che l’educazione affettiva possa essere considerata una materia isolata o estranea alle finalità generali della scuola.: "È un insieme di contenuti trasversali per promuovere il rispetto, la consapevolezza nelle relazioni e la prevenzione di discriminazioni e violenza”, ha spiegato, richiamando anche il lavoro del tavolo “Salute e Scuola”. Queste finalità, ha aggiunto, “rientrano pienamente nella funzione della scuola” e devono essere perseguite con modalità adeguate all’età degli studenti, nel rispetto del pluralismo e della libertà di insegnamento.

Anche per la selezione dei materiali didattici, secondo il segretario, esistono già responsabilità professionali e forme di partecipazione definite. “Mettere ulteriori vincoli legislativi rischierebbe di irrigidire processi che richiedono invece flessibilità e competenza professionale”, ha sostenuto. “L’azione pubblica è più efficace se orientata a rafforzare il dialogo tra Stato, scuola e famiglia, garantendo trasparenza sui contenuti e promuovendo il confronto preventivo, piuttosto che introducendo obblighi di consenso o nuove procedure autorizzative”, ha concluso Lonfernini.

Sulla stessa linea è intervenuto il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, che ha invitato l’Aula a non pensare di affrontare fenomeni sociali complessi attraverso divieti, barriere e imposizioni. “Ci sono dei fenomeni sociali che semplicemente non possiamo pensare di arginare o di bloccare con un semplice divieto”, ha affermato. Per Belluzzi, la scuola riesce a esercitare la propria funzione educativa proprio perché rappresenta “un luogo di vita quotidiana in ogni suo ordine e grado”, nel quale bambini e ragazzi trascorrono una parte significativa delle proprie giornate. “Quante ore passa davvero un bambino in famiglia e quante invece ne passa a scuola?”, ha domandato. “Quello spazio di vita quotidiana è un momento importantissimo, è grande, e noi non possiamo pensare di metterci delle dighe, degli sbarramenti o dei veti”.

Belluzzi ha difeso il lavoro di insegnanti ed educatori, svolto a suo giudizio “con una qualità altissima”, e ha contestato l’impostazione fondata sui divieti. “Andare a mettere dei ‘no’ invece dei ‘sì’, invece di innescare una partecipazione reale su temi dove la scuola sta già facendo molto bene, è proprio il percorso sbagliato”, ha detto. L’introduzione di procedure troppo rigide, ha avvertito, potrebbe bloccare l’elasticità necessaria per rispondere alle esigenze concrete dei ragazzi. “Se un bambino comincia a fare delle domande a scuola, cosa dovremmo fare? Dirgli che non possiamo rispondere perché dobbiamo prima innescare le dinamiche organizzative o il consenso informato? Il bambino vuole una risposta in quel momento”. “La scuola deve esserci quotidianamente, non con le barriere ma con il dialogo e la comprensione”, ha concluso Belluzzi.

Tra i più critici nei confronti dell’istanza Matteo Zeppa di Rete, che l’ha definita “quasi ottocentesca” e ha parlato di un possibile tentativo di delegittimare gli operatori scolastici. Zeppa ha richiamato, come esempio, l’incontro organizzato nelle scuole con il padre di Giulia Cecchettin, domandandosi se anche per una testimonianza legata alla violenza di genere sarebbe stato necessario raccogliere preventivamente il consenso di tutte le famiglie. “Venire qui a chiedere disposizioni legislative vincolanti per ogni ordine e grado, pretendendo il consenso informato preventivo, secondo me è un attacco frontale alla scuola e ai professori”, ha sostenuto. Il consigliere di opposizione ha criticato anche il timore che, a suo giudizio, circonda le parole “sessualità” e “sesso”. “Siamo davvero nel Medioevo?”, ha chiesto.

Di segno opposto l’intervento di Carlotta Andruccioli di D-ML: “Non è affatto vero che i genitori non vogliano prendersi la responsabilità dell’educazione affettiva e sessuale delegandola alla scuola”, ha affermato. “Al contrario, chiedono che venga rispettato il ruolo educativo principale che spetta alla famiglia su questi temi”. Andruccioli ha precisato che l’istanza non mirava né a eliminare l’educazione sessuale dalle scuole né a trasformare il mancato consenso di alcune famiglie in una privazione per l’intera classe. “Questo è il racconto distorto che state facendo voi”, ha accusato. “Noi non contestiamo l’importanza di queste materie nelle scuole, ma ribadiamo che il principale agente educativo deve essere la famiglia”, ha concluso.

A favore dell’accoglimento si è espressa anche Sandra Stacchini del Pdcs: “Si vuole rafforzare quel principio di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia che tutti a parole diciamo di voler promuovere”, ha dichiarato. “Il consenso informato non deve essere visto come una censura o un ostacolo, ma come uno strumento di trasparenza e fiducia reciproca”. Informare preventivamente i genitori sui contenuti, le modalità e gli esperti coinvolti, secondo Stacchini, servirebbe a prevenire incomprensioni e a rafforzare la credibilità della scuola. “L’autonomia scolastica non può diventare autoreferenzialità; deve convivere con il diritto delle famiglie di essere coinvolte”, ha aggiunto.

Maria Donatella Merlini del Psd ha invece sostenuto il non accoglimento, pur riconoscendo il ruolo primario della famiglia. Per la consigliera, il confronto deve essere trasparente e preventivo, ma “la soluzione non può essere quella di introdurre meccanismi che rischiano di dividere le classi”, ha detto. La strada corretta è invece rafforzare assemblee, rappresentanze dei genitori e organi collegiali: “Una scuola che ascolta davvero le famiglie è una scuola più solida”.

Maria Luisa Berti di Alleanza Riformista, intervenuta a titolo personale, ha votato invece a favore. “Non può esistere una prerogativa assoluta della scuola rispetto al valore educativo della famiglia”, ha sostenuto. “Il consenso informato va proprio nella direzione di questa collaborazione e non vedo nulla di negativo nell’introdurlo a livello normativo o regolamentare”, ha affermato. “Quando si trattano materie così sensibili e intime, il coinvolgimento dei genitori è un atto dovuto”.

Favorevole anche Fabio Righi di D-ML, che ha invitato a distinguere tra conoscenze scientifiche, prevenzione delle discriminazioni e convinzioni etiche o filosofiche. “La scuola pubblica deve trasmettere conoscenze e sviluppare il senso critico, ma deve farlo mantenendo una posizione di equilibrio”, ha dichiarato. Non può, a suo giudizio, proporre come verità assolute visioni culturali o antropologiche ancora oggetto di dibattito pubblico. “Il coinvolgimento dei genitori non è un fastidio burocratico, ma un principio cardine della responsabilità educativa”, ha detto Righi. La scuola pubblica, ha concluso, deve rimanere “la casa di tutti” e non può diventare “il luogo di derive ideologiche che molte famiglie potrebbero non condividere”.

Da Libera Guerrino Zanotti ha contestato le accuse generalizzate rivolte al corpo docente. “Sentire accuse generiche verso gli insegnanti che abuserebbero del loro ruolo mi sembra eccessivo”, ha affermato. Per Zanotti, l’educazione affettiva e sessuale “non è una materia ideologica aggiuntiva, ma uno strumento di prevenzione e cittadinanza”, necessario anche per ridurre violenza, bullismo, gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmissibili. Il consenso informato, ha avvertito, rischierebbe di diventare “un potere di veto selettivo” e “una clava ideologica più che uno strumento di trasparenza”, escludendo dai percorsi soprattutto i ragazzi provenienti da contesti familiari fragili. Anche il controllo preventivo dei libri, secondo Zanotti, “sa di censura”. Per queste ragioni Libera ha invitato l’Aula a respingere la proposta.

Oltre alla maggioranza, l'istanza ha spaccato l'opposizione e singoli partiti, come Repubblica Futura. Antonella Mularoni ha annunciato un voto “assolutamente a favore” e ha ricordato che il livello di maturazione può essere molto diverso tra ragazzi della stessa età e che i genitori sono i primi a conoscere i propri figli. “Non è vero che con questa istanza si vogliano escludere queste materie; i genitori chiedono solo di essere informati preventivamente sulle modalità con cui si intende procedere”, ha detto. “Facciamo sottoscrivere ai genitori liberatorie per qualsiasi cosa, quindi non capisco perché ci sia questa resistenza a informarli”, ha aggiunto. Qualora l’istanza fosse stata respinta, Mularoni ha chiesto alla Segreteria un monitoraggio puntuale affinché la partecipazione delle famiglie, già prevista sulla carta, venga garantita realmente in tutte le scuole.

Di parere opposto il collega di partito Enrico Carattoni che ha annunciato il proprio voto contrario, pur dichiarandosi potenzialmente favorevole al consenso preventivo della famiglia. A determinare il suo “no” è stata la richiesta di affidare a organismi composti anche da genitori un ruolo nella scelta dei libri. “Io ritengo che i dirigenti scolastici e gli insegnanti abbiano la sensibilità giusta e corretta per decidere quali libri siano adatti a una determinata platea di studenti”, ha spiegato.

Giovanna Cecchetti del Psrs ha definito il dibattito a tratti “surreale”, ricordando che proprio il Consiglio chiede spesso alla scuola di contribuire alla prevenzione della violenza sessuale e di genere. “La scuola deve essere il supporto fondamentale per tutti quei ragazzi, quei giovani e quei bambini che, per svariati motivi, non riescono a ricevere la giusta educazione all’interno della propria famiglia”, ha affermato. "A scuola ci sono dei professionisti preparati”, ha sottolineato. Se vi sono stati episodi gravi o comportamenti impropri, ha aggiunto, occorre denunciarli in maniera circostanziata, senza “fare di tutta l’erba un fascio”. L’educazione affettiva e sessuale è “vitale” anche nei primi anni, ha sostenuto Cecchetti, perché può aiutare i bambini a percepire e riconoscere eventuali abusi, compresi quelli commessi in ambito familiare.

Michela Pelliccioni del gruppo misto ha riconosciuto i progressi culturali compiuti nell’accettazione delle diversità, ma invitando a valutare attentamente la maturità psicologica dei minori. Pelliccioni ha raccontato il caso di una studentessa undicenne che, durante le scuole medie, aveva chiesto di essere trattata come un ragazzo, per poi tornare successivamente a identificarsi come ragazza. “Quella formalizzazione è stata un percorso favorevole o ha creato solo maggiore confusione?”, ha domandato, precisando di non voler accusare la scuola di avere gestito male il caso. Secondo Pelliccioni, questi passaggi richiedono “maggiori approfondimenti sotto l’aspetto degli impatti psicologici” e una più stretta condivisione tra scuola e genitori.

William Casali del Pdcs ha richiamato il “primato educativo della famiglia” e il diritto dei genitori a essere coinvolti nella formazione dei figli. “Gli istanti avanzano una richiesta semplice”, ha affermato. “Chiedono semplicemente di poter avere un consenso informato; non entrano nel merito della didattica o delle iniziative dei professionisti”. Per Casali, la richiesta non esprime sfiducia nei confronti della scuola, ma il desiderio di mantenere viva la collaborazione con le famiglie. “Pensate forse che i genitori non abbiano la stessa sensibilità nell’educare al meglio i propri figli contro il bullismo o la violenza di genere?”, ha chiesto. L’istanza, ha concluso, è “assolutamente accettabile”.

Gaetano Troina di D-ML ha sostenuto che dal dibattito sia emersa “la perdita del buon senso”. Secondo il consigliere, è “più che ragionevole” non affrontare in maniera approfondita le tematiche sessuali e affettive nelle scuole dell’infanzia e nelle elementari, perché i bambini non avrebbero ancora una maturità sufficiente. “L’istanza non dice che non si debba mai parlare di questi temi”, ha precisato. “Si chiede solo di avere una spiccata sensibilità e di affrontare le tematiche in maniera approfondita quando si raggiunga una maggiore maturità”. “È compito delle famiglie, principalmente delle famiglie, quello di educare i bambini e i ragazzi su questi temi, non si può delegare tutto alla scuola”, ha aggiunto Troina, chiedendo maggiore attenzione in un’epoca nella quale bambini e adolescenti possono cercare risposte non controllate sui social.

Contrario anche Emanuele Santi di Rete. “Sembra che di sesso e sessualità non si possa parlare”, ha osservato. Secondo Santi “noi dobbiamo parlarne in modo aperto fin dalle elementari; a sei anni si useranno le parole giuste, ma bisogna parlarne”, ha affermato. “L’educazione sessuale e affettiva deve essere trattata come una materia normale a scuola, al pari dei rapporti interpersonali, e non come un tabù”. Dalibor Riccardi di Libera ha definito la scuola “la prima palestra di educazione” e ha sottolineato che la conoscenza aiuta bambini e adolescenti a comprendere e gestire le proprie emozioni. “Non possiamo accettare l’idea di controllare e gestire i testi da sottoporre ai ragazzi”, ha dichiarato. “Io credo nella bellezza dell’educazione e nel fatto che queste conoscenze date al di fuori della famiglia siano utili per sviluppare una coscienza critica nel bambino”. Il voto contrario, ha precisato, non riduce le responsabilità delle famiglie, ma mira a preservare “un equilibrio tra i limiti che un genitore deve dare e i confini che un genitore deve rispettare”.

Aida Maria Adele Selva del Pdcs si è invece schierata dalla parte dell’istanza, facendo prevalere “assolutamente il primato dell’educazione in famiglia”. “La scuola deve essere la grande alleata della famiglia”, ha detto. Selva ha distinto tra l’insegnamento scientifico e biologico e le questioni connesse all’identità e alla maturazione dei minori. “Il consenso informato non è burocrazia o un peso in più, ma un aiuto per educare meglio i nostri ragazzi”, ha affermato. Al termine del confronto, il voto ha fotografato un’Aula spaccata quasi esattamente a metà con 19 contrari, 18 favorevoli e tre astenuti.











