Consigliera Pelliccioni deposita progetto di legge sull'istruzione parentale

La consigliera indipendente Michela Pelliccioni ha depositato un progetto di legge sull'istruzione parentale. "Questa legge ovviamente non nasce dal nulla - spiega Michela Pelliccioni, consigliera indipendente -. Nasce sulla base di necessità, perché anche a San Marino abbiamo casi di scelta di istruzione privata: un'attività in aumento. Le ragioni possono essere tante, però è importante, io credo, che un riferimento normativo del 1914 non sia assolutamente più adeguato ai tempi. Questa è una disciplina che va regolamentata e vanno messi dei paletti".
"I recenti fatti di cronaca - spiega Pelliccioni nella relazione che accompagna il pdl - hanno portato alla ribalta il problema dell’assolvimento dell’obbligo scolastico al di fuori del circuito della scuola. La legge attuale prevede che i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale possano ricorrere all’istruzione parentale ma in realtà - fa notare la Consigliera - senza una norma che regoli in maniera specifica la materia. Il Pdl riempirebbe, dunque, una lacuna e mira a tutelare la libertà di scelta educativa assicurando il rispetto degli obiettivi minimi del programma statale. Prevede controlli, verifiche annuali e requisiti tecnici ed economici per garantire il diritto allo studio e lo sviluppo integrale del minore".
"Lo Stato deve intervenire per i controlli legati a tutta la parte amministrativa, insomma tecnica e sugli aspetti chiaramente burocratici, ma anche sull'attività sanzionatoria che oggi non è assolutamente disciplinata per chi trasgredisce le regole - conclude Pelliccioni -. Io credo in particolare che quando si educano i figli, i nostri figli, gli si consegnino delle chiavi, delle chiavi legate al loro futuro, ma anche le chiavi del nostro futuro, perché il futuro dei nostri figli è anche il futuro di questo Paese".
Nel video l'intervista a Michela Pelliccioni, consigliera indipendente.