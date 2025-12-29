Consigliera Pelliccioni deposita progetto di legge sull'istruzione parentale

La consigliera indipendente Michela Pelliccioni ha depositato un progetto di legge sull'istruzione parentale. "Questa legge ovviamente non nasce dal nulla - spiega Michela Pelliccioni, consigliera indipendente -. Nasce sulla base di necessità, perché anche a San Marino abbiamo casi di scelta di istruzione privata: un'attività in aumento. Le ragioni possono essere tante, però è importante, io credo, che un riferimento normativo del 1914 non sia assolutamente più adeguato ai tempi. Questa è una disciplina che va regolamentata e vanno messi dei paletti".

"I recenti fatti di cronaca - spiega Pelliccioni nella relazione che accompagna il pdl - hanno portato alla ribalta il problema dell’assolvimento dell’obbligo scolastico al di fuori del circuito della scuola. La legge attuale prevede che i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale possano ricorrere all’istruzione parentale ma in realtà - fa notare la Consigliera - senza una norma che regoli in maniera specifica la materia. Il Pdl riempirebbe, dunque, una lacuna e mira a tutelare la libertà di scelta educativa assicurando il rispetto degli obiettivi minimi del programma statale. Prevede controlli, verifiche annuali e requisiti tecnici ed economici per garantire il diritto allo studio e lo sviluppo integrale del minore".