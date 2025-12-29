Consigliera Pelliccioni deposita progetto di legge sull'istruzione parentale "I casi sono in aumento e non c'è una regolamentazione" spiega l'ex esponente di Domani Motus Liberi

La consigliera indipendente Michela Pelliccioni ha depositato un progetto di legge sull'istruzione parentale. "Questa legge ovviamente non nasce dal nulla - spiega Michela Pelliccioni, consigliera indipendente -. Nasce sulla base di necessità, perché anche a San Marino abbiamo casi di scelta di istruzione privata: un'attività in aumento. Le ragioni possono essere tante, però è importante, io credo, che un riferimento normativo del 1914 non sia assolutamente più adeguato ai tempi. Questa è una disciplina che va regolamentata e vanno messi dei paletti".

"I recenti fatti di cronaca - spiega Pelliccioni nella relazione che accompagna il pdl - hanno portato alla ribalta il problema dell’assolvimento dell’obbligo scolastico al di fuori del circuito della scuola. La legge attuale prevede che i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale possano ricorrere all’istruzione parentale ma in realtà - fa notare la Consigliera - senza una norma che regoli in maniera specifica la materia. Il Pdl riempirebbe, dunque, una lacuna e mira a tutelare la libertà di scelta educativa assicurando il rispetto degli obiettivi minimi del programma statale. Prevede controlli, verifiche annuali e requisiti tecnici ed economici per garantire il diritto allo studio e lo sviluppo integrale del minore".

"Lo Stato deve intervenire per i controlli legati a tutta la parte amministrativa, insomma tecnica e sugli aspetti chiaramente burocratici, ma anche sull'attività sanzionatoria che oggi non è assolutamente disciplinata per chi trasgredisce le regole - conclude Pelliccioni -. Io credo in particolare che quando si educano i figli, i nostri figli, gli si consegnino delle chiavi, delle chiavi legate al loro futuro, ma anche le chiavi del nostro futuro, perché il futuro dei nostri figli è anche il futuro di questo Paese".



Nel video l'intervista a Michela Pelliccioni, consigliera indipendente.



