Consiglieri Rete favorevoli a depenalizzare aborto e cannabis, per il capogruppo Pdcs Mussoni "un passaggio stonato"

La notizia sul caso titoli è arrivata anche in Consiglio ma non è stata oggetto di dibattito perché, quando sono emersi i particolari, l'aula era vincolata a discutere altri temi all'ordine del giorno. C'è stato intanto un primo round su vaccini e vaccinazione, argomenti che saranno successivamente affrontati con un riferimento del Congresso di Stato sull'emergenza sanitaria.





Il Segretario di Stato Ciavatta, rispondendo ad una interpellanza di Libera, ha riferito alcune informazioni, in parte già note. Ha detto che il piano vaccinale è stato approvato lo scorso 14 gennaio e che per l'approvvigionamento San Marino ha scelto il canale Italiano e quindi anche europeo, che garantirà 50mila dosi, per 25mila persone. I tempi di consegna – ha precisato – saranno allineati con quelli dell'Italia e lo scorso 18 gennaio una delegazione sammarinese ha incontrato il commissario straordinario italiano Arcuri, per definire gli aspetti logistici. Dalla consulta socio-sanitaria – ha detto Ciavatta – l'invito a valutare l'obbligatorietà del vaccino per i sanitari. Matteo Ciacci di Libera si è dichiarato insoddisfatto della risposta ricordando che tutti i sammarinesi attendono una data precisa per l'inizio della campagna di vaccinazione, che ancora non c'è.

La seduta pomeridiana era cominciata con il completamento del comma comunicazioni e non è passato inosservato l'ultimo intervento, quello del capogruppo Pdcs Francesco Mussoni, col richiamo ad alcuni consiglieri di Rete, alleati in maggioranza, per le posizioni espresse a favore della depenalizzazione di aborto e della cannabis. “Un passaggio che mi ha stonato” ha detto Mussoni. Sempre nel comma “omnibus” comunicazioni l'invito del Segretario di Stato Belluzzi ad una riflessione sul rapporto con l'Europa, con l'associazione come prima opzione ma senza scartare altri scenari ed esortando a fare sistema col circondario, per poter accedere insieme alle risorse che metterà in campo Bruxelles col 'Recovery Fund” e non rimanere indietro. In aula anche alcune nomine, a Dolores Benedettini, l'incarico di Segretario Generale della Commissione Nazionale Unesco. In seduta serale i lavori riprenderanno dalla ratifica dei decreti, comprese le modifiche al Codice della Strada. Fonti di Libera preannunciano la possibile richiesta di un comma straordinario d'urgenza per discutere della chiusura indagini del “Caso Titoli”