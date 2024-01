Consiglio, agenda fitta con al centro il riferimento su accordo UE

Sarà una settimana intensa sul fronte politico: fitto l'ordine del giorno del prossimo Consiglio, convocato dal 15 al 19 gennaio, con la possibilità di sedute notturne. Piatto forte il riferimento del Segretario agli Esteri Beccari sull'Associazione all'Unione Europea la cui firma – come confermato ieri in Commissione – è attesa tra fine febbraio e primi di marzo. Attesa, inoltre, la ratifica degli Accordi per il rinnovo del contratto del pubblico impiego e per i salariati dell'Azienda Lavori Pubblici. A seguire, in seconda lettura, le norme a tutela dei soggetti affetti da Fibromialgia e sette Istanze d'Arengo.

Ben 17 i Decreti da ratificare, oltre a numerosi commi rimasti inevasi dalle precedenti sedute che rendono l'agenda dei lavori più che mai piena. Ecco quindi che ritroviamo le modifiche allo statuto di Banca Centrale e le sostituzioni di Giacomo Volpinari e Antonella Mularoni in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto, oltre al dibattito per l’istituzione di una Commissione Speciale sulle Riforme Istituzionali. All'ordine del giorno anche una serie di dimissioni e nomine: dalle poste all'AASS, dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici all'Ente Giochi, senza dimenticare RTV. 11 le prime letture, fra cui: modifiche al PRG; legge sulle attività economiche; diritto a vita indipendente; inclusione delle persone con disabilità; disposizioni su reati contro lo Stato e sull’utilizzo e spaccio di cannabinoidi.

In seconda lettura, invece, Legge sul consumo e noleggio di veicoli. Inserito anche il Dibattito sull’attuale situazione del sistema scolastico sammarinese, altro tema rimasto inevaso. Vista la ricca agenda, difficilmente si arriverà all'ultimo comma, vale a dire la votazione dell'odg per promuovere una Conferenza Internazionale di Pace, sostenendo ogni iniziativa utile per porre fine al conflitto israelo-palestinese.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: