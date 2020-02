CONSIGLIO Consiglio al via: al centro la giustizia

Consiglio al via: al centro la giustizia.

Questa mattina si apre la lunga sessione consiliare con, al centro, la giustizia. Dopo il comma comunicazioni è prevista la presa d'atto dei due giudici d'appello che giureranno, giovedì, davanti alla Reggenza.

Promette scintille il secondo comma, che vedrà l'Aula votare la procedura d'urgenza per il contestato progetto di legge qualificata sulla composizione del Consiglio Giudiziario in seduta plenaria. All'ordine del giorno anche la richiesta di proroga del termine per la conclusione dell’attività di inchiesta della Commissione Consiliare su Cis e sistema bancario.

Nelle fila di Rete la dimissionaria Marianna Bucci - che andrà a ricoprire il ruolo di Segretario particolare del Segretario di Stato Elena Tonnini - sarà sostituita da Gloria Arcangeloni.



