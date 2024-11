CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Consiglio al via, aula convocata fino a giovedì I lavori riprendono dall'atto organizzativo dell'Iss

Tra i principali temi in agenda per la sessione del Consiglio, ci sono sanità e nomine per le Aziende di Stato e San Marino RTV. In primo piano, la ratifica di quattro decreti e la discussione sull'atto organizzativo dell'Istituto Sicurezza Sociale, prevista per questa mattina.

Il Governo ha presentato tredici emendamenti al testo, descrivendo il provvedimento come un passo verso una “nuova visione per migliorare i servizi”, adeguandoli alle esigenze attuali della popolazione, e menzionando un “nuovo modello gestionale” che potrebbe rivedere la struttura del Comitato Esecutivo. Oltre agli emendamenti governativi, in esame anche 18 proposte di Repubblica Futura, otto di Domani Motus Liberi e due di Rete.

Tra le questioni in agenda c’è l’approvazione degli indirizzi per il piano sanitario e socio-sanitario 2024-2026, con riflessi sulla possibile costruzione di un nuovo ospedale.

Si procederà inoltre alla nomina del presidente e del CdA dell'Azienda dei Servizi, dell'Azienda dei lavori pubblici e di Poste San Marino Spa, oltre a tre membri sammarinesi per il CdA di San Marino RTV.

