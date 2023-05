Consiglio: al via la sessione di maggio, occhi puntati sull'Odg di Rete

Parte nel pomeriggio di oggi una nuova sessione consiliare che vedrà l'aula impegnata dalle 13.30 di oggi alle 13.00 di venerdì 26 maggio. All'ordine del giorno una serie di nomine 14 Decreti e 9 Istanze d'Arengo. Attesa per il riferimento del Segretario al territorio sulle strategie per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, ma soprattutto per la votazione, prevista in chiusura di seduta, dell'ordine del giorno presentato da Rete al termine della precedete sessione sul rollover del debito pubblico.

L'Odg impegna il Governo a depositare una riforma delle imposte dirette e un piano per il finanziamento del deficit annuo entro il 31 luglio; a riferire in Commissione sulla gestione degli NPL e sullo stato delle banche; a presentare entro il 30 giugno una modifica dello Statuto di Banca Centrale e ad adottare apposito decreto sul recupero dei mancati versamenti contributivi.