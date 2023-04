CONSIGLIO Consiglio al via: tra nomine e odg a tutela del patrimonio dello Stato Lunga sessione consiliare che vedrà l'aula impegnata per 7 giorni

Comincia nel pomeriggio una lunga sessione consiliare di 7 giorni e all'ordine del giorno sono previste nomine importanti per ruoli apicali nell'amministrazione dello Stato, in particolare la conferma del Comandante della Gendarmeria, Colonnello Maurizio Faraone e il Presidente di Banca Centrale. Anche in questo caso si profila una conferma, con un altro mandato per Catia Tomasetti, proposta dal Governo, ma RF – dall'opposizione - ha manifestato aperta contrarietà e quindi è praticamente certo che non ci sarà unanimità.

9 i Decreti Delegati, fra cui le modifiche alla Legge sulle società e al Codice della Strada. Quattro, invece, i progetti di legge in seconda lettura: il Codice degli eSport, la Legge quadro sull'Istruzione Superiore, la Riforma dell’Ordinamento Penitenziario e la Legge sulla prevenzione incendi. All'avvio dell'iter consiliare le Disposizioni per la coltivazione e la filiera agro-industriale della canapa e le Norme a tutela dei soggetti affetti da Fibromialgia.

Venerdì 21 è stata calendarizzata la votazione dell'Ordine del Giorno presentato dai Gruppi Consiliari di NPR, Misto di Maggioranza, Rete e Domani-Motus Liberi che prende le mosse dall’esecuzione dell’Art.26 sugli interventi a tutela del patrimonio dello Stato nella Legge di Bilancio che invita il Congresso a riferire sui problemi che avevano indotto il Consiglio a reputare necessari tali provvedimenti legislativi, con particolare riferimento alle iniziative eventualmente assunte a tutela degli interessi dello Stato.

