CONSIGLIO Consiglio: approvata la Legge su diritto dell'informazione e dei media La seduta è stata sospesa e riprenderà in seduta serale

In Consiglio oggi è stata approvata la legge su diritto dell'informazione e dei media. 21 i voti favorevoli, 10 gli astenuti, 1 non votante. La normativa regolamenta l'attività di tutti i mass-media operanti in territorio, quindi della Radio Televisione di Stato, dei quotidiani e anche dei siti web e dei blog che veicolano ricorsivamente informazioni su San Marino. Anche questi ultimi infatti rientreranno nella sfera di competenza dell'Autorità Garante per l'Informazione.

Tra le novità anche l'introduzione del diritto all'oblio, quando, trascorso un certo periodo di tempo, viene meno l'interesse pubblico di una notizia. Nei primi articoli del pdl rimarcata la piena conformità della legge alla dichiarazione dei diritti dei cittadini, ovvero la legge fondamentale di San Marino, e la Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo. Si va dunque a tutelare la libertà di pensiero e di espressione.

La nuova legge regolamenta anche l'esercizio dell'attività giornalistica e quindi la Consulta e l'Autorità Garante per l'informazione, così come il contrasto alle fake news.

