Consiglio: approvate all'unanimità le istanze sul territorio. Non passano quelle su informatica e strumenti tecnologici

In Consiglio si riparte dalle Istanze d'Arengo dopo l'approvazione, ieri, delle prime 4 sul territorio. Sì unanime dell'Aula all’installazione nel Parco Ausa di aree attrezzate per il fitness all'aria aperta; sempre a Dogana a segnaletiche orizzontali in Via Cipriano Manetti; alla valorizzazione del verde e dell’arredo urbano del Centro Storico di Città tramite sinergie pubblico/privato e all’installazione di pubblica illuminazione lungo il percorso naturalistico pedonale della vecchia ferrovia di Domagnano, dall’ingresso su Strada Paradiso sino a Strada di Paderna.

Bocciate, invece, le istanze su insegnamento dell'informatica nelle scuole e sull'utilizzo di strumenti tecnologici. Fa discutere la richiesta di vietarne per legge l'utilizzo ai minori di 11 anni. La questione è dibattuta, entrano nella discussione il tema della salute dei più giovani, il loro rapporto con la tecnologia e – aggiunge il Segretario Belluzzi – con i social media. Ma la soluzione – afferma – non è il divieto, che anzi innesca curiosità e fascino del proibito. La strada indicata è invece quella della formazione, con un approccio integrato fra mondo della scuola, politiche giovanili e a sostegno della famiglia.

Mancano ancora tre istanze, poi il Consiglio affronterà una serie di nomine e, a seguire, la ratifica dei Decreti.