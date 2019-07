Consiglio: approvate le modifiche alla legge elettorale

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato con 53 voti (su 53 votanti) la procedura d’urgenza per per l’esame del progetto di legge di modifica della legge elettorale predisposto dal Governo, in accoglimento del referendum del 2 giugno. Superata ampiamente, dunque, la maggioranza qualificata, necessaria per procedere. Al tavolo istituzionale, in mattinata, era stato trovato anche l’accordo per modifiche aggiuntive che verranno formalizzate attraverso alcuni emendamenti.

Alla votazione le modifiche alla legge elettorale derivanti dal recepimento del quesito referendario e dalle intese raggiunte al tavolo istituzionale sono state approvate con 48 voti favorevoli su 48 votanti.