Consiglio: approvati pdl su sepoltura e raccolta tartufo

Ieri, in seduta notturna del Consiglio Grande e Generale, sono stati approvati in seconda lettura, a larghissima maggioranza, due progetti di legge. Il primo, di iniziativa popolare, ha lo scopo di permettere, a particolari condizioni, la sepoltura dei religiosi presso i luoghi di culto. Il secondo posticipa al 1° giugno la data di apertura alla ricerca e raccolta del tartufo nero estivo. In aula anche la presa d'atto della relazione consultiva di Banca Centrale relativa all'attività svolta negli anni 2017-2018 e l'approvazione, in prima lettura, del pdl che prevede alcune modifiche al Codice di Procedura Penale. Oggi, prima della conclusione dei lavori, prevista non oltre le 13, ci sarà anche il commiato dall'aula dei Capitani Reggenti uscenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani.