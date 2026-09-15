LEGGE SULLA FAMIGLIA Consiglio: approvato il bonus bebè da 1.000 euro Verrà erogato per ogni nuovo figlio nato o adottato, dal 1° gennaio 2026: il reddito pro-capite familiare non deve superare i 25mila euro. 50 euro mensili su Smac per donne in gravidanza sole

Consiglio: approvato il bonus bebè da 1.000 euro.

La sessione di settembre del Consiglio Grande e Generale è ripresa in mattinata con l'approvazione del bonus bebè da mille euro per ogni nuovo nato o figlio adottato, a partire dal 1° gennaio 2026.

La misura, contenuta nell'articolo 26 della legge sulla famiglia, è destinata a sammarinesi, residenti e titolari di permesso di soggiorno ordinario, con un reddito pro-capite familiare inferiore a 25 mila euro. Dall'opposizione critiche sull'importo e sui requisiti di accesso, ritenuti troppo restrittivi. Approvato anche l'articolo 27, che prevede 50 euro mensili per le donne sole in gravidanza e per i nuclei monogenitoriali, da erogare in un'unica soluzione, su Smac Card.

Nel pomeriggio, dalle 17, l'aula sarà chiamata alla nomina dei nuovi Capitani Reggenti per il semestre ottobre 2026-aprile 2027: i designati sono William Casali per la Dc e Gerardo Giovagnoli per il Psd.

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