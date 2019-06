Consiglio: arrivano per l'approvazione due leggi a tema scolastico e il reato di corruzione privata

Si apre alle 13.30 il Consiglio Grande e Generale che affronterà, nel comma comunicazioni, l'esito della tornata referendaria. Seguirà il giuramento come consigliere del membro di Rete Adele Tonnini in sostituzione del dimissionario Davide Forcellini. I lavori proseguiranno in seduta serale con la Relazione annuale sull'attività svolta dall’Ufficio Attività di Controllo e la ratifica di sei Decreti Delegati. E' stato calendarizzato per domani l'esame in seconda lettura dell'avvio della sperimentazione delle "Indicazioni curricolari per la Scuola Sammarinese" e a seguire, sempre in seconda lettura, l'Istituzione dell’insegnamento di Etica, Cultura e Società. Concludono l'iter anche il progetto di legge che introduce nell'ordinamento sammarinese il reato di corruzione privata, la riforma in materia di navigazione marittima, le modifiche alla normativa sul Trust, le integrazioni alla Legge sulla cittadinanza e la regolamentazione del Condominio degli edifici. Arrivano invece in prima lettura due temi etici che dividono le coscienze e promettono di accendere il dibattito non solo in Aula ma anche nel paese: il “Sostegno alla genitorialità ed ai figli nascituri” e il Progetto di legge di iniziativa popolare “Norme in materia di procreazione cosciente e responsabile e di interruzione volontaria della gravidanza”.