Consiglio: attesa la ratifica del decreto sulla valutazione dei vertici PA

Si ripartirà dal decreto recante “Norme sulla valutazione dell’azione amministrativo–gestionale della Dirigenza Pubblica”, in attesa di ratifica. “Un tassello fondamentale – aveva dichiarato ieri il Segretario Tonnini, nel presentare il testo all'Aula - per completare il percorso di riforma”. Si mira a valorizzare la capacità manageriale e professionale degli alti funzionari del Pubblico Allargato. Clima disteso durante il dibattito generale; obiettivi condivisi dalle stesse Opposizioni, che tuttavia hanno parlato di una eccessiva “discrezionalità politica” nelle valutazioni. Nel pomeriggio si procederà alla votazione dell'intero articolato; nessuna “sorpresa” in vista. Qualche malcontento, invece, ieri – tra le fila della Maggioranza -, in occasione della ratifica del decreto che modifica il Codice Ambientale.

Esponenti di RETE avevano espresso perplessità per due emendamenti del Governo sui temi dell'inquinamento acustico e delle zonizzazioni. Il provvedimento è stato comunque votato a maggioranza. Fra i decreti “scorporati”, in attesa di ratifica, anche il recente allentamento delle misure anti-Covid. Possibili emendamenti da parte dell'Esecutivo: il Segretario agli Interni, infatti, commentando in comma comunicazioni i fatti di cronaca a Borgo e Città, aveva annunciato interventi normativi, già in questa sessione.