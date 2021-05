CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Consiglio: attesa la ratifica del decreto sulla valutazione dei vertici PA La sessione consiliare riprenderà alle 15

Si ripartirà dal decreto recante “Norme sulla valutazione dell’azione amministrativo–gestionale della Dirigenza Pubblica”, in attesa di ratifica. “Un tassello fondamentale – aveva dichiarato ieri il Segretario Tonnini, nel presentare il testo all'Aula - per completare il percorso di riforma”. Si mira a valorizzare la capacità manageriale e professionale degli alti funzionari del Pubblico Allargato. Clima disteso durante il dibattito generale; obiettivi condivisi dalle stesse Opposizioni, che tuttavia hanno parlato di una eccessiva “discrezionalità politica” nelle valutazioni. Nel pomeriggio si procederà alla votazione dell'intero articolato; nessuna “sorpresa” in vista. Qualche malcontento, invece, ieri – tra le fila della Maggioranza -, in occasione della ratifica del decreto che modifica il Codice Ambientale.

Esponenti di RETE avevano espresso perplessità per due emendamenti del Governo sui temi dell'inquinamento acustico e delle zonizzazioni. Il provvedimento è stato comunque votato a maggioranza. Fra i decreti “scorporati”, in attesa di ratifica, anche il recente allentamento delle misure anti-Covid. Possibili emendamenti da parte dell'Esecutivo: il Segretario agli Interni, infatti, commentando in comma comunicazioni i fatti di cronaca a Borgo e Città, aveva annunciato interventi normativi, già in questa sessione.

