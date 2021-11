Consiglio: attesa per il dibattito sul Decreto Covid. Conclude l'iter la legge su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Sarà una sessione di soli tre giorni: il Consiglio si riunirà da lunedì 22 fino a mercoledì, con due sedute serali e la possibilità di proseguire oltre la mezzanotte per concludere l’Ordine del Giorno. In apertura di lavori, dopo il comma comunicazioni, la presa d'atto di designazioni e nomine in Commissioni e Organismi istituzionali a seguito dell'uscita del Consigliere Denise Bronzetti da Npr e il suo ingresso nel gruppo misto. Dopo una serie di sostituzioni e nomine, il Parlamento sarà chiamato a ratificare tre Decreti, comprese le nuove misure anticovid, con Domani-Motus Liberi che ha già anticipato che non le avvallerà e proporrà modifiche. Arriva in Aula anche il Decreto Delegato per l'individuazione della Zona Traffico Limitato nel Centro Storico di Città. Tre i progetti di legge in seconda lettura: la Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, le misure di risoluzione delle controversie relative al trattamento fiscale e la legge di iniziativa popolare per l’istituzione a San Marino del Corpo Civile di Pace. Approda invece in prima lettura il Pdl presentato dalla Segreteria Industria con le norme per facilitare e semplificare l'avvio di attività economiche. “Si inserisce in un pacchetto di provvedimenti mirato a sburocratizzare i percorsi di avvio di nuove attività e per rendere la vita più facile ad operatori e società che già operano all'interno dei confini”, spiega Fabio Righi. “Il nostro sistema è già veloce ma da un piccolo paese ci si aspetta di più”. Tra le novità la registrazione dell'atto costitutivo nell'arco di 24 ore. Interventi che Righi spera possano far scalare posizioni nella classifica Doing Business.