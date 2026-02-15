SESSIONE DI FEBBRAIO Consiglio: attesa per il dibattito sul "Piano Parallelo" Il Governo riferirà alle 15. Nelle cinque giornate di lavori anche la cittadinanza per naturalizzazione e la ratifica delle relazioni diplomatiche con la Palestina. 11 istanze d'Arengo: diverse sul tema disabilità, una per disdire contratti con Israele

Domani alle 14 si apre la sessione di febbraio del Consiglio Grande e Generale, che proseguirà fino a venerdì. Grande attesa per il riferimento del Governo sul piano parallelo, a cui seguirà un dibattito. Fissato per le 15 il riferimento del Congresso di Stato sulle azioni adottate a seguito delle notizie di reato diramate dal Dirigente del Tribunale Canzio. Atteso, sull'argomento, un acceso dibattito. In agenda anche la ratifica dell’accordo per l’avvio delle relazioni diplomatiche con la Palestina e in seconda lettura figurano la cittadinanza per naturalizzazione e il pdl sulla Comunità dei sammarinesi residenti all’estero. Tra le prime letture, invece, la Pianificazione Strategica Territoriale e le norme sulla sicurezza nelle manifestazioni sportive. In agenda, inoltre, 11 istanze d’arengo: diverse quelle sulla disabilità e c'è anche una richiesta allo Stato di disdire contratti con aziende israeliane per forniture di beni e servizi.

