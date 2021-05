CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Consiglio: Aula compatta su un OdG riguardante la crisi israelo-palestinese

Dopo tanto tempo il dibattito parlamentare torna nel luogo più iconico della democrazia sammarinese. Un nuovo passo – dalla forte valenza simbolica – verso quella normalità tanto attesa. Decisamente anomale, invece, le scorribande di giovani dal circondario, nei fine settimana. Una movida spesso molesta, a tratti violenta, sulla quale ci si è confrontati in comma comunicazioni; con le Opposizioni a pungolare il Governo, chiedendo più determinazione. Ma il confronto con gli esponenti della Maggioranza potremmo comunque definirlo costruttivo, con spunti – da ambo le parti – sia di carattere tecnico, che sociologico. E soprattutto, da più parti, si è sottolineata la necessità di mettere in condizione i corpi di polizia di svolgere al meglio il proprio lavoro. Il Segretario Tonnini ha anche annunciato interventi normativi, già in questa sessione; in occasione della ratifica dell'ultimo decreto-Covid.

La legittima preoccupazione per questi fatti di cronaca, non ha poi impedito di allargare lo sguardo ai drammatici sviluppi della crisi israelo-palestinese. Dopo aver dato lettura ad un proprio ordine del giorno, Libera lo ha ritirato; condividendo – insieme agli altri gruppi consiliari - i contenuti di un successivo odg “aperto” di Giovanni Zonzini, RETE. Nel testo si condanna ogni violenza, e si invita alla pace ed al riconoscimento del principio dei “due Popoli in due Stati”. Si dà inoltre mandato al Congresso di sollecitare, presso gli organismi multilaterali, un arresto immediato del conflitto ed il rispetto del diritto internazionale.

Lavori ripresi nel pomeriggio con l'intervento di Pasquale Valentini, PDCS, che è tornato sui fatti di Borgo e Città. “Sottolineiamo dei particolari – ha detto - ma il tema è molto più grosso”. E' necessario un approfondimento. Dal Segretario all'Industria comunicazioni riguardanti l'accordo raggiunto tra la Camera di Commercio di San Marino e quella statunitense; che segue quello già concluso con confindustria Russia e precede “l'accordo che si andrà a rinnovare con la Camera di Commercio cinese”. In atto – ha sottolineato Righi - un'apertura del Titano verso l'esterno; le “opportunità possono essere innumerevoli”. E poi un invito alla politica a cercare un approccio differente per decidere le linee di sviluppo futuro. Sottolineata anche l'importanza dei prossimi appuntamenti istituzionali a Roma, per “affrontare in modo sistemico” i dossier aperti con l'Italia. Il tema più importante in futuro, ha aggiunto Iro Belluzzi, sarà la firma di un accordo con la vicina Italia; fondamentale – sottolinea il consigliere NPR - anche nell'ottica del percorso verso Bruxelles. E poi un cenno agli episodi di cronaca: anziché un “tana libera tutti”, forse sarebbe stato più opportuno mantenere il coprifuoco spostandolo alle 2 di notte. Da Sara Conti, RF, soddisfazione per la condivisione dell'OdG sulla crisi israelo-palestinese. “Credo ci faccia onore”.

E non è mancato un ragionamento sulla situazione sanitaria: “dobbiamo essere pronti per un eventuale rientro in una fase emergenziale; il piano sanitario presentato qualche mese fa da linee di indirizzo molto vaghe sulla medicina territoriale. E' il momento giusto per dare indicazioni più concrete”. Da qui la presentazione di un OdG per chiedere al Governo di riferire entro 2 mesi sulla situazione attuale della medicina di base e le proposte su una sua ristrutturazione e valorizzazione.

Sull'”escalation” di episodi di cronaca l'intervento di Gaetano Troina, DML. Occorre investire di più sulla buona socialità, ha detto. Fondamentale la responsabilità dei genitori, per ricostruire un concetto di comunità e frenare l'”individualismo dilagante”. Era prevedibile – ha detto Miriam Farinelli - che i ragazzi delle Province vicine si recassero in Repubblica una volta tolto il coprifuoco. Sottolineata l'”amarezza” dei residenti. “E' necessario ritornare nei ranghi”; ed esprimere un “no fermo ai vandali e agli eccessi di ogni genere”. Matteo Rossi, NPR, ha sottolineato l'importanza dei rapporti con l'Italia; “finalmente a livello istituzionale il Governo può affrontare dei temi cardine”. E sulla Giustizia ha parlato di un clima proficuo con l'avvento di Canzio. “E' cambiato il clima”. Rilanciata, poi, - parlando della condivisione dell'Aula sull'OdG riguardante la situazione mediorientale – l'idea di un Corpo civile e di pace di San Marino. Gerardo Giovagnoli ha ribadito l'importanza del concetto di neutralità attiva, per il Titano. Mentre per la soluzione della crisi israelo-palestinese ha sottolineato l'importanza del ruolo che potrebbero giocare gli Stati Uniti.

E poi un intervento del Segretario Ciavatta, che – rispondendo a chi, dalle fila dell'Opposizione, chiedeva indicazioni sulla “Sanità del futuro” -, ha ricordato come si siano tenute due Commissioni, nelle quali si è discusso del piano sanitario; “se tutto va come abbiamo indicato nel mese di giugno ci sarà un dibattito in Aula sul piano sanitario, che manca da diversi anni”. Approvati inoltre all'unanimità 2 progetti di legge. Attesi, poi, i chiarimenti sui vaccini. C'era infatti chi aveva chiesto il motivo per cui fosse stata riconosciuta la possibilità – a chi non si è ancora vaccinato – di scegliere tra Pfizer e Sputnik. Decisiva, ha spiegato Ciavatta, è stata la disponibilità dei due tipi di siero, che ha reso possibile questa opzione. La speranza – ha aggiunto – è che la possibilità di scegliere avrebbe portato a nuove richieste, che tuttavia “non arrivano”. Il Segretario di Stato ha poi ribadito come, a quanto risulti, Sputnik sia il vaccino “più efficace e con meno controindicazioni”. E non sono mancati chiarimenti riguardo la mobilità internazionale. Chiuso il comma comunicazioni si è passati alle risposte alle interrogazioni. Una delle quali, di RF, era relativa alle tempistiche e le modalità inerenti la conferma del Giudice d’Appello Caprioli e la nomina dei Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati. Ma tutte le risposte – ha puntualizzato il Segretario Ugolini – erano già venute dalla seduta del 5 maggio del Consiglio Giudiziario Plenario.

Chiuso il comma comunicazioni si è passati alla trattazione degli altri punti all'ordine del giorno. Fra i quali la presa d'atto della conferma a tempo indeterminato proprio del Giudice d'Appello Caprioli. Buon viatico – hanno osservato nel corso del dibattito Eva Guidi, Libera, ed Andrea Zafferani, RF – affinché il processo Mazzini possa procedere e giungere a conclusione. E Luca Boschi ha ricordato le critiche di esponenti della Maggioranza a Caprioli. “Il Tribunale – ha detto Gian Nicola Berti, NPR - ha ora un organico pieno, qualificato. Abbiamo attraversato momenti bui, specie nella scorsa legislatura”. Da Iro Belluzzi, NPR, e Manuel Ciavatta, PDCS, un riconoscimento per l'operato del nuovo dirigente del Tribunale, Canzio. Al comma 7 le dimissioni di Lara Cannalire dalla Commissione Pari Opportunità; che sarà sostituita da Laura Ceccoli. Nei giorni scorsi si era parlato tuttavia dell'intenzione, della Cannalire, di tornare sui propri passi; dopo la ricomposizione di ventilate divergenze con il partito di riferimento: il PDCS. “Avrei voluto capire di più – ha dichiarato Nicola Renzi, RF - sia su queste dimissioni sia sulla visita dell'ECRI”. “Motivazioni di natura personale – ha detto dal canto suo Francesco Mussoni, PDCS -, che nulla hanno a che vedere con i percorsi istituzionali della Commissione”. Anticipato poi il riferimento del Segretario Belluzzi in merito agli interventi di razionalizzazione delle sedi scolastiche. Tema quantomai sentito; all'attenzione l'Istanza d'Arengo che chiedeva fosse rivista la decisione di chiudere la Scuola di Città. La Giunta di Castello, ha subito precisato Belluzzi, ha espresso a maggioranza parere negativo. Nel comma anche l'OdG di RF per impegnare il Congresso a sospendere ogni decisione circa la cessazione dell’attività scolastica del plesso “La Sorgente” e ad attivare un adeguato e confronto per predisporre un piano decennale per la gestione dello sviluppo del sistema dell’istruzione. Il Segretario di Stato, dal canto suo, ha parlato di un calo demografico molto forte a Città; sottolineando come il baricentro dell'economia si stia spostando sempre più verso valle. Così le attività scolastiche, con una più forte antropizzazione nella zona di Murata. “Occorre una visione di prospettiva, e puntare a fare una scelta”; come radicare a Cà Caccio l'Istituto Musicale e individuare nel plesso di Murata le migliori risposte per i bambini. Non si sta chiudendo un plesso – ha aggiunto -; stiamo facendo un progetto di accorpamento per garantire ai bambini la migliore formazione, vivendo la scuola nel migliore dei modi. Da Maria Cristina Albertini, PDCS, un appello a scelte condivise. E poi l'intervento del Segretario Tonnini che si è detta orgogliosa del percorso avviato, grazie ad una sinergia tra Segreterie. Ha anche parlato si scelte basate su dati, analisi e confronti. “Abbiamo cercato di gestire il problema, e non subirlo”.

