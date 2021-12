CONSIGLIO Consiglio, Aula impegnata nel dibattito sulla Finanziaria

Continua il dibattito in aula consiliare sulla Finanziaria. Lunga maratona notturna per i consiglieri impegnati con la Legge di Bilancio. Ieri il dibattito si era fatto acceso: in caso di bisogno di liquidità anche a seguito dell'emergenza sanitaria, il Governo ha stabilito la possibilità di emissione di 150 milioni di Titoli del debito pubblico da collocarsi sul mercato, entro il 31 dicembre del 2022. Critiche alla gestione di spesa corrente e liquidità da parte delle opposizioni che hanno sottolineato la necessità di investimenti e di progetti di sviluppo. Il Segretario alle Finanze in replica ha sottolineato che al centro del dibattito fosse la gestione del debito e non come farne di nuovo: “sanità, scuola e sicurezza sono investimento per uno Stato" - ha concluso.

