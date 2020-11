Consiglio: battaglia sulle misure anti-contagio in Aula Teoricamente il tema caldo di questa sessione sarà la Giustizia. Ma appena in 30, questa mattina, hanno risposto presente all'appello.

“C'è chi parla di 8, chi di 10 consiglieri contagiati”, è stato detto durante la mattinata. L'emergenza sanitaria non poteva dunque che dominare il comma comunicazioni. Con alcune perplessità, anche tra le fila della maggioranza, sulla linea adottata: quella dei lavori da svolgersi a Palazzo, senza la previsione di test obbligatori. Apprezzati, allora, dalle Opposizioni, gli interventi di Iro Belluzzi e Pasquale Valentini, che ha invitato a ricercare modalità che possano conciliare la sicurezza con la rappresentatività parlamentare.

Tema molto sentito da RF: semivuoti i banchi del gruppo consiliare. L'unica ad intervenire Maria Katia Savoretti, che ha duramente attaccato i Segretari Tonnini e Ciavatta, per non aver adottato misure più incisive. Bordate anche dai consiglieri di Libera, che hanno sottolineato come il raggiungimento del numero legale sia stato garantito proprio dalle Opposizioni. La situazione in Aula, è stato detto, è “lo specchio di ciò che avviene nel Paese”. “I toni sprezzanti del Governo non aiutano”; “le Istituzioni sono esposte ad un rischio potenzialmente altissimo”. “Un'azienda si può fermare, ma non un intero Paese”, è stato detto da un esponente della Democrazia Cristiana; che ha ricordato come, ieri, l'intera pattuglia consiliare DC si fosse sottoposta volontariamente ai tamponi. Attenzione anche alla gestione della comunicazione. E anche questa volta non sono mancati appunti in seno alla maggioranza; da Rete in particolare, che pur criticando alcune prese di posizione di amministratori locali del circondario, hanno posto l'accento sulle “voci contrapposte del Congresso”, che – è stato detto - “creano un po' di confusione”.

E riguardo alla “vicenda Sgarbi” l'invito è stato quello di non cadere “nel tranello del botta e risposta sui social”. Unanimemente stigmatizzati, invece, certi servizi delle tv italiane. In comma comunicazioni anche riferimenti alla vicenda CIS, all'appello “Mazzini”; e non è mancato un focus sulle Presidenziali statunitensi, con i consiglieri Rondelli e Muratori che hanno riferito sulla loro esperienza nella missione OSCE. Soddisfazione, per l'esito della tornata, è stata espressa dalle fila di Libera ed NPR. Dopo le comunicazioni si riprenderà da un comma caldo: l'avvio delle procedure di reclutamento di 2 giudici d'appello ed altrettanti Commissari della Legge.



