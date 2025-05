Consiglio Centrale DC: focus sui principali dossier aperti, dalle banche alla cittadinanza

Il 9 Giugno il Governo compirà un anno ed è quindi tempo di un primo bilancio. “Non deve essere considerata una legislatura di transizione, bensì di prospettiva”, emerge con forza dal Consiglio Centrale DC, che si concentra sui principali dossier aperti: banche, riforme istituzionali, cittadinanza, Igr, denatalità, scuola, sanità, pianificazione territoriale. Tante sfide, con la volontà di un Pdcs in prima linea, come forza propulsiva ed ispiratrice per l'intera maggioranza. Sul sentito tema della legge sulla cittadinanza, si fa largo l'esigenza di non affrettare i tempi ma di procedere con cautela, studiando attentamente ogni singolo passaggio. Focus anche su BSM, con chiarimenti sul percorso intrapreso e fiducia in Banca Centrale, cui spetta l'ultima parola sull'investitore e quindi l'autorizzazione o meno dell'operazione. Più in generale, alla luce dell'Accordo di Associazione, ribadita con forza l'esigenza che il sistema sia perfettamente in linea con gli standard internazionali. Da qui l'invito, rivolto alla politica, alla massima trasparenza e a non tradire con scelte sbagliate la fiducia conquistata. In riferimento, poi, ai rapporti con il Partito Popolare Europeo, si apre la possibilità di affiliare la Fondazione Santo Marino al "Martens Centre", think tank ufficiale del PPE. Un'opportunità, per il Pdcs, di sviluppare studi e approfondimenti, valorizzando la sua scuola di formazione politica e mantenendo al contempo sempre vivi i rapporti con il contesto europeo.

