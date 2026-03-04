Consiglio Centrale DC sul "piano parallelo": sì alla Commissione d'inchiesta, ma alla fine della fase istruttoria

All'attenzione del Consiglio Centrale del PDCS temi di stretta attualità, dal “piano parallelo” alla Commissione d'inchiesta. Ribadisce la volontà di fare piena chiarezza, ma la verità – sottolinea – deve maturare nelle sedi competenti, con rispetto delle procedure e dei tempi previsti dall’ordinamento, e confermando la piena fiducia nell’operato del Tribunale. Sì, quindi, ad una Commissione d'Inchiesta, ma alla fine della fase istruttoria, rispettando la distinzione tra piani giudiziario e politico, e comunque non oltre il primo semestre del 2027.

“C'è stato l'orientamento unanime di tutti i componenti, proposto appunto anche dalla Segreteria, di fare chiarezza su questi avvenimenti, soprattutto quando vengono messi in discussione lo Stato, le sue istituzioni e l'integrità della nostra realtà”, afferma il Segretario politico Gian Carlo Venturini. “La Democrazia Cristiana, come ha già scritto e ribadito anche in altre sedi e comunicati, non ha mai affermato di essere contraria all'istituzione di una commissione d'inchiesta, anzi, vuole la massima chiarezza, tenendo però distinti due aspetti: da un lato quello giudiziario, e quindi non deve interferire nel lavoro della magistratura; dall'altro, sul piano politico, è necessario verificare che non ci siano responsabilità di vari soggetti a vario titolo”.

Richiamata anche la necessità di un maggior coordinamento e di una più efficace sinergia tra Governo e maggioranza, affinché l'azione politica sia coerente e orientata alle priorità reali del paese: stabilità, crescita, sostegno a famiglie ed imprese, qualità dei servizi, credibilità internazionale. “A volte – spiega Venturini – certe iniziative hanno necessità di un maggior confronto fra governo, maggioranza e i vari ambiti della maggioranza. A volte per necessità, urgenza o altro, questo confronto magari non avviene e quindi dopo trova delle difficoltà nelle sue applicazioni e attuazioni”. Nel frattempo è partita la campagna di tesseramento 2026, dal titolo "Ascoltare il Paese, Governare il Futuro". Diverse sezioni si sono già riunite, con chiusura a fine marzo.







