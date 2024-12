CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Consiglio: chiuso il dibattito generale sul bilancio, si riparte dall'esame dell'articolato

Una trentina gli emendamenti dell'opposizione, dodici quelli del Governo. 17, in tutto, gli articoli da approvare. Visti i numeri ridotti, i lavori dovrebbero procedere celermente: probabile insomma che si evitino all'Aula le interminabili sedute per l'approvazione del Bilancio a cui eravamo abituati negli anni scorsi.

Del resto, la scelta di affiancare alla parte tecnica una legge sullo sviluppo mira anche a questo, ad accelerare i tempi, ed è stata accolta con favore dalla maggioranza. Di avviso diverso l'opposizione, critica rispetto al nuovo metodo fin da subito, non solo per il rischio di una mancata copertura finanziaria ma anche per il timore che con questa formula si voglia silenziare la parte della minoranza non presente in commissione.

Preoccupazioni che il Governo e partiti che lo sostengono hanno cercato di fugare, assicurando confronto anche nell’ambito della legge omnibus. In serata il Segretario al Territorio Matteo Ciacci ha poi elencato gli interventi di sua competenza, anticipando – oltre alle traiettorie sull'emergenza abitativa – anche un progetto sui cantonieri, figure che nel tempo – causa pensionamenti – sono venute a mancare. A tal proposito si pensa di istituire un cantoniere di zona, per la cura e la manutenzione del territorio, con l’Azienda da stazione appaltante. Verrà impiegato circa un milione di euro per le manutenzioni, compresa quella all’ex Tiro a Volo di Murata. Poco prima Emanuele Santi di Rete aveva chiesto al Governo quale fosse la linea su quell'area, se quella del Segretario al Turismo di fare un albergo o quella annunciata dal collega al Territorio di ristrutturare l'esistente. “Solo manutenzione – precisa Ciacci - Alpitour non c’è più”.

