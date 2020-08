Consiglio d'Europa: apprezzamento per la bozza di riforma dell'ordinamento giudiziario del Governo. Ugolini: "Elemento positivo"

Alla lettera dei 9 magistrati più l'allora dirigente del Tribunale inviata lo scorso luglio al Consiglio d'Europa, il Governo, su mandato dell'Aula consiliare, aveva reagito - come contromossa - trasferendo allo stesso organismo una integrazione di fascicolo contenente tutti gli atti, dal 2017 ovvero dalla rimozione dell'ex Magistrato Dirigente Valeria Pierfelici ad oggi, relativi al settore giustizia. La risposta di Strasburgo non si è fatta attendere: gli atti sono ora al vaglio degli organismi internazionali. Nella lettera del Segretario generale del Consiglio d'Europa apprezzamento per la bozza di riforma dell'ordinamento giudiziario a cui sta lavorando l'Esecutivo.

"Un elemento senza dubbio positivo", commenta il Segretario di Stato per la Giustizia, Massimo Andrea Ugolini. Nel video l'Intervista.