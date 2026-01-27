Consiglio d’Europa, Gerardo Giovagnoli eletto Vicepresidente della Commissione di Monitoraggio

Nel video le interviste a Nicola Renzi e Giulia Muratori, delegati consiliari all'Apce

Il sammarinese Gerardo Giovagnoli è stato eletto vicepresidente della Commissione di Monitoraggio dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Ne dà notizia il Partito dei Socialisti e dei Democratici in una nota in cui definisce la nomina un riconoscimento del “segno della stima e della fiducia maturate nel tempo nei confronti del lavoro svolto in ambito internazionale”. La Commissione è chiamata a verificare il rispetto degli obblighi degli Stati membri, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e a garantire tutela dei diritti e qualità delle istituzioni democratiche.

“L’elezione di Giovagnoli rappresenta un riconoscimento significativo dell’impegno profuso in questi anni a Strasburgo, della competenza dimostrata e della costanza con cui ha seguito i dossier più rilevanti”, afferma il PSD nel testo, evidenziando il contributo del rappresentante sammarinese alla promozione dei valori europei. Il partito esprime inoltre “sinceri auguri di buon lavoro” al neo vicepresidente, auspicando che il suo ruolo possa contribuire al rafforzamento dei principi di democrazia, diritti umani e cooperazione nel contesto europeo.

A Strasburgo intanto continuano i lavori, fino al 30 gennaio, dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Importante anche il rapporto con i piccoli Stati, che San Marino incontra: Andorra, Monaco e Liechtenstein. Tra i temi di lavoro la tutela del sistema di giustizia internazionale, la situazione in Medio Oriente, la sicurezza europea e l’impegno per una pace giusta e duratura in Ucraina. All’ordine del giorno anche il rafforzamento delle democrazie, il ruolo dei giovani, i diritti umani e il monitoraggio elettorale in diversi Paesi.

"I temi più dibattuti - illustra Nicola Renzi, membro della delegazione sammarinese - sono ovviamente quelli dell'attualità politica, quelli dell'attualità soprattutto internazionale, la difesa dello Stato di diritto, i rischi che si vedono sempre più potenti nella rottura del multilateralismo, con il tentativo di creare nuove strutture internazionali. Il Consiglio d'Europa cercherà di difendere proprio questi principi".

"Abbiamo ascoltato anche le parole della Presidente della Repubblica della Moldova - aggiunge Giulia Muratori, anche lei membro della delegazione sammarinese - che ha sollevato un tema importante, quello della disinformazione tramite i social media. Ricordiamo che la Moldova viene dalle elezioni parlamentari del 2025, in cui hanno denunciato non solo dei finanziamenti illeciti ai partiti provenienti da altri Stati, ma anche e soprattutto l'ingerenza all'interno delle elezioni parlamentari. Su questo argomento si sta incominciando a riflettere già da diverso tempo all'interno dell'Assemblea Parlamentare e ci si interroga su come si possa effettivamente aumentare il controllo proprio per prevenire queste situazioni durante le elezioni nei singoli Stati".

