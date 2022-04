Consiglio d'Europa: guerra in Ucraina e violazione dei diritti umani al centro dell'Assemblea a Strasburgo

La questione ucraina sarà uno dei grandi temi della nuova sessione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo, in programma fino al 28 aprile. Ai lavori partecipa anche San Marino con i consiglieri Marco Nicolini, capodelegazione, insieme a Gerardo Giovagnoli. Marica Montemaggi e Mariella Mularoni prenderanno parte da remoto. Al centro la richiesta di un dibattito d'urgenza sulla guerra contro Kiev e la questione diritti umani. Interverrà il presidente dell'Assemblea, Tiny Kox.

Mercoledì interverrà il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che risponderà alle domande dei parlamentari; i rappresentanti di San Marino prenderanno per primi la parola. Tra i diversi argomenti da trattare in questa sessione: l'esposizione dei bambini ai contenuti pornografici, argomenti legati alla disabilità, alla discriminazione e alla salvaguardia della democrazia in Europa e il rispetto di obblighi e impegni da parte della Georgia.

