ASSEMBLEA PARLAMENTARE Consiglio d'Europa, Nicolini: "Auspico a breve una visita a Strasburgo della Reggenza" Prima sessione 2024: tra i temi in discussione, la questione mediorientale e gli sviluppi dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele

In corso a Strasburgo la prima sessione 2024 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Partecipa ai lavori la delegazione sammarinese guidata dal Consigliere Marco Nicolini. Sessione che si apre nuovamente nella sede del Parlamento europeo per indisponibilità dell'Emiciclo presso il Palais de l'Europe.

Tra i temi in discussione: la questione mediorientale e gli sviluppi dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele, nonché il ruolo dell'OSCE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico riguardo alla globalizzazione in tempi di crisi e di guerra dopo l’aggressione da parte della Federazione Russa contro l'Ucraina. Sul conflitto israelo-palestinese spicca la risoluzione proposta da Piero Fassino, presidente della Commissione di monitoraggio.

Per Nicolini previsto oggi l'intervento in plenaria con una domanda al Presidente del Montenegro, Jakov Milatović, ospite di giornata all'Assemblea. Il Capodelegazione di San Marino presiederà il dibattito sui diritti dei migranti.

Nel video da Strasburgo il Capodelegazione di San Marino APCE, Marco Nicolini.

