CRISI RUSSO-UCRAINA Consiglio d'Europa, Nicolini: "L'opposizione bielorussa punta a cacciare Lukashenko" A Strasburgo, ancora nella sede provvisoria del Parlamento europeo, in pieno svolgimento i lavori della terza sessione 2023 dell'Assemblea Parlamentare CoE

Le conseguenze politiche dell'aggressione russa sull'Ucraina continuano a tenere banco a Strasburgo: si susseguono in Emiciclo anche in questa terza sessione dell'anno le richieste di dibattiti con procedura d'urgenza. Giovedì al voto il rapporto, redatto dalla parlamentare norvegese del Ppe, Linda Hofstad Helleland, che sostiene come l'unica soluzione per dimostrare il pieno appoggio a Kiev e condannare la guerra sia di escludere tutti gli atleti russi e bielorussi dalle Olimpiadi, Paralimpiadi e dagli altri eventi sportivi maggiori. Questione che di recente aveva già registrato la posizione contraria di Marco Nicolini. Il Capo Delegazione di San Marino a Strasburgo proprio oggi ha incontrato, in Commissione Affari Politici, Sviatlana Tsikhanouskaya, leader dell'Opposizione Democratica Bielorussa.

Ad aprire i lavori nella giornata di ieri anche gli esiti del Monitoraggio delle elezioni in Turchia che hanno visto la riconferma di Erdogan. Quindi gli interventi di diversi Ministri, tra cui Péter Szijjàrtò, Ministro degli Affari Esteri e del Commercio dell'Ungheria, nonché la Presidente della Slovenia, Nataša Pirc Musar.

Nel video il contributo di Marco Nicolini, Capo Delegazione consiliare San Marino presso APCE.

