Consiglio d'Europa, Nicolini: "No all'esclusione degli atleti russi dalle prossime Olimpiadi"

Nel video l'intervento di Marco Nicolini, Capo Delegazione Consiliare di San Marino presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

#RoadtoReykjavik: all'attenzione dell'Assemblea Parlamentare il cammino verso il 4° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa che si terrà in Islanda dal 16 al 17 maggio 2023 proprio durante questo semestre di Presidenza islandese del Comitato dei Ministri. Ma in attesa di affrontare in plenaria i dibattiti più urgenti, sono le Commissioni ad impegnare le delegazioni, a Strasburgo per la sessione primaverile. E in una di queste, la Commissione cultura, a tenere banco è la questione dell'eventuale divieto per gli atleti russi di partecipare alle prossime Olimpiadi. Netta sul punto la posizione personale del Capo Delegazione di San Marino: "No all'esclusione" - afferma Marco Nicolini.

Di oggi inoltre la notizia del richiamo scattato all'Italia per una partecipazione più assidua ai lavori delle sessioni plenarie rispetto al 2022. Italia che però – va comunque precisato – esprime una nuova delegazione nominata soltanto a gennaio a seguito delle ultime elezioni politiche. Altre 15 le delegazioni in mora per scarsa presenza, mentre San Marino all'opposto si distingue per dinamismo e partecipazione. Un atteggiamento proattivo ampiamente riconosciuto anche dal Presidente APCE, Tiny Kox che proprio ieri ha incontrato ufficialmente Nicolini.

