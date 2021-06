STRASBURGO Consiglio d'Europa: politiche migratorie al centro dell'ultimo giorno di lavori dell'Assemblea Parlamentare

Ad animare in Emiciclo l'ultima fase di lavori di questa terza sessione 2021, particolarmente ricca di contenuti, il dibattito sulle politiche migratorie in Europa, uno tra i temi sicuramente più divisivi: l'urgenza di un efficace meccanismo di solidarietà transnazionale per alleviare la pressione sui Paesi in prima linea come Italia, Grecia e Spagna, è stata condivisa dalla delegazione consiliare sammarinese. Dibattito importante anche sulle diaspore e il contrasto all'afrofobia.

Nel video in collegamento telefonico Marica Montemaggi, membro della Delegazione Consiliare Sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

