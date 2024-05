GUERRA Consiglio d'Europa: "San Marino orgoglioso di essere tra i fondatori del Registro dei danni per l'Ucraina" A Strasburgo l'intervento del segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari

San Marino ribadisce l'orgoglio di essere annoverato tra i Paesi fondatori del Registro dei danni per l'Ucraina da parte della Russia: a sottolinearlo è il segretario agli Esteri, Luca Beccari, durante il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, a Strasburgo. Al centro la Dichiarazione di Reykjavik, firmata dal Titano, per l'istituzione del registro: primo passo verso un meccanismo di risarcimento internazionale.

Al centro anche la cooperazione tra Consiglio d'Europa e UE. "San Marino resta convinto che la via del dialogo possa sempre essere ripresa", auspica Beccari. Adottata una Dichiarazione in occasione del 75° anniversario del COE. Beccari ha poi incontrato il Ministro degli Esteri ungherese, la Prima ministra della Lituania - con la firma dell'accordo per eliminare le doppie imposizioni - e il Viceministro degli Esteri della Repubblica Ceca.

