Consiglio d'Europa: Tiny Kox nuovo presidente dell'Assemblea Parlamentare. Nicolini: "Per me è un amico" Nel settembre 2020 il senatore olandese venne in visita a San Marino, ospite di Rete, da Capogruppo della Sinistra Unitaria

Al via i lavori della sessione invernale dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Presente a Strasburgo per seguire i lavori il Capo Delegazione di San Marino, Marco Nicolini. Mentre gli altri membri, Mariella Mularoni, Gerardo Giovagnoli e Marica Montemaggi seguono collegati da remoto per le restrizioni legate al Covid imposte dal governo francese.

Il primo tributo del Consiglio d'Europa, in apertura di plenaria, a David Sassoli: un minuto di silenzio in ricordo del presidente del Parlamento europeo deceduto l'11 gennaio scorso.

L'Assemblea Parlamentare al voto poi per il propria guida: con 164 voti, contro gli 80 andati alla sfidante ucraina Mariia Mezentseva del Partito Popolare Europeo, è stato eletto nuovo Presidente per il 2022 l'olandese Tiny Kox, già in visita a San Marino - ospite di Rete - come capogruppo della Sinistra Unitaria Europea, nel settembre 2020. "Spero che quest'assemblea resti un foro indipendente per il dialogo, un'agorà dell'Europa", ha dichiarato Tiny Kox nel suo discorso di insediamento. Il neo presidente ha anche evidenziato che per lui resta "essenziale" mantenere aperto il dialogo con i governi e i parlamenti di tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa.

Sempre relativamente ai lavori della mattinata, tornano in Emiciclo anche le contestazioni alle credenziali della Federazione russa. Sessione che in generale sarà ricca di temi forti: dai diritti LGBTI in Europa, al caso Navalny passando per la governance del calcio, fino al dibattito d'urgenza sull'obbligatorietà della vaccinazione anti Covid.

Nel video Marco Nicolini, Capo Delegazione San Marino presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

