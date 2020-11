Consiglio: da martedì si torna in aula. Riflettori di nuovo puntati sulla giustizia Intanto la Csu invita al tavolo la politica e torna a stigmatizzare la mancanza di confronto

La lunga maratona consiliare si è chiusa ieri ma martedì l'Aula tornerà a riunirsi per una sessione sicuramente più breve – solo quattro giorni - ma che si preannuncia ancora calda. Si torna infatti a parlare di giustizia, con la modifica, in seconda lettura, della Legge Costituzionale del 30 ottobre 2003, e che prevede - nell'ordinamento sammarinese - un giudice che sostituisca altri giudici nel caso di loro astensione o ricusazione. E se Nicola Renzi di RF ha fatto presente che c'era l'impegno a discuterne in Commissione Giustizia, maggioranza e Governo ritengono essenziale affrontare il tema il prima possibile, portandolo subito in Aula per l'approvazione. La questione potrebbe riaccendere lo scontro, così come l'avvio dell'iter di reclutamento di due Giudici d'Appello e due Commissari della Legge.

All'ordine del giorno anche la relazione conclusiva del Comitato Sammarinese di Bioetica e la presa d’atto della relazione consuntiva di Banca Centrale sull’attività svolta e sull’andamento del sistema finanziario nel 2019. Ben 21 i Decreti, fra cui quattro sull'emergenza Covid, compresi gli interventi in ambito economico e per il sostegno di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti. Nel frattempo la politica è chiamata dalla Csu al confronto sul documento unitario “patto sociale per il futuro di San Marino”, con un dialogo allargato su criticità e riforme. Proprio ieri, mentre in Aula si discuteva l'assestamento di bilancio, il sindacato faceva pervenire a Consiglieri e Congresso le sue proposte, stigmatizzando il metodo, a partire da emendamenti dell'ultima ora senza confronto preventivo. Stessa critica dell'Anis, che sempre ieri manifestava tutto il suo disappunto per non essere stata coinvolta sul progetto di assestamento e su temi, come l'approvvigionamento di gas naturale, che la riguardano da vicino.



